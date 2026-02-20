（獨家專訪3-2）從受創到掌控世界 雅各艾洛迪《“咆哮山莊”》重生危險與悲劇

雅各艾洛迪認為自己在《“咆哮山莊”》詮釋的希斯克里夫，並非傳統意義上的浪漫男主角。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕電影《“咆哮山莊”》改編自多年來被無數次搬上銀幕和舞台的經典之作，重新詮釋難以馴服的愛情悲劇。奧斯卡入圍男星雅各艾洛迪所詮釋的希斯克里夫，並非傳統意義上的浪漫男主角，而是一個被世界推向邊緣、從傷痕中長出力量的局外人。

雅各形容，希斯克里夫一開始出現時，在廣場上與父親同行，被斥責、被拖拽、被毆打，是一個從小便學會防禦的孩子。「他的身體是蜷縮的，是準備迎接撞擊的。」這種內化的創傷，不只存在於台詞之中，也深刻體現在肢體語言裡。

雅各艾洛迪帥氣出席《“咆哮山莊”》雪梨首映會。（華納兄弟提供）

然而，角色的弧線並不止於受害者，當希斯克里夫帶著財富與自主權歸來，他不再蜷縮。「他站直了。」雅各艾洛迪形容，那是一種真正被世界承認的姿態。服裝不再壓迫，而是襯托他；步伐不再防備，而是掌控。這樣的轉變，不只是地位的翻轉，更是心理與身體的重塑。

在雅各看來，這是一條極具戲劇張力的成長曲線，也是一場關於尊嚴與自我認同的戰鬥。希斯克里夫不是單純的復仇者，而是一個試圖從創傷中奪回存在感的人。正因為他曾經如此脆弱，後來的強勢才顯得更加危險，也更加悲劇。

為了強化壓迫感，雅各透露片中的場景設計也與角色心理相互呼應，「在這部片中，我非常幸運地實現了演員的夢想，因為一切都是有觸感的。場景是手工打造，服裝也是手工製作。」

雅各艾洛迪認為《“咆哮山莊”》導演艾莫芮德芬諾完美拆解與重組了原著。（華納兄弟提供）

他大讚導演艾莫芮德芬諾聘請的是具有明確藝術性與工藝精神的人才、用雙手創造作品的人，「我第一次走進攝影棚，看見《“咆哮山莊”》的場景——有真正馬車行駛的車道，有拱門，牆壁與岩石上染著豬血，四周突起的岩石，背景還有一棵誇張的紅色大樹，真的就像置身其境。」

冰冷的牆面、逼仄的岩石、彷彿向內收縮的空間，都讓雅各飾演的希斯克里夫顯得更加孤立與渺小，「環境像是無聲的敵人，將他包圍，導演芬諾刻意為這部電影營造出那樣的環境，真的幫助很大。」

《“咆哮山莊”》正於春節檔在台上映中。

