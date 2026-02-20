（獨家專訪3-1）《“咆哮山莊”》經典新解讀 奧斯卡男星雅各艾洛迪解構野性情感

雅各艾洛迪在電影《“咆哮山莊”》飾演著名的男主角「希斯克里夫」。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕甫以Netflix電影《科學怪人》入圍奧斯卡最佳男配角的雅各艾洛迪，在重新詮釋文學經典的電影《“咆哮山莊”》飾演著名的男主角「希斯克里夫」，這次他選擇踏入導演艾莫芮德芬諾打造的世界，不只是挑戰經典角色，更是一次對文學原作的全新拆解與重組。

對雅各而言，接演這部作品最關鍵的原因其實很單純，全因導演芬諾邀請了他，「只要是她想做的計畫，我幾乎都會點頭。」他直言，自己深信她是一位真正的藝術家，尤其作為電影導演，更擁有獨到而銳利的創作視野。「我想存在於她的電影宇宙裡，以任何形式都可以。」這份近乎毫不猶豫的信任，也讓這次合作顯得格外堅定。

導演艾莫芮德芬諾（右起）拍攝《“咆哮山莊”》和雅各艾洛迪、瑪格羅比合作。（華納兄弟提供）

雅各艾洛迪（左起）、瑪格羅比、導演艾莫芮德芬諾情人節前夕出席《“咆哮山莊”》雪梨首映。（華納兄弟提供）

談到這部經典文學，雅各認為，觀眾其實「自認為熟悉」這個故事，「我們被販售了一個版本很多次，但那未必是作品真正的核心。」在他眼中，導演芬諾並非只是重述情節，而是捕捉了艾蜜莉勃朗特筆下潛藏於文字底層的精神與騷動，「那股壓抑、野性、與不被馴服的情感力量」。

雅各強調，他詮釋的不會是觀眾腦海中那種傳統、浪漫化的希斯克里夫，「我知道這絕對不是一次安全的重演。」導演以現代視角重新審視角色與關係，讓原本被定型的愛與恨變得更直接、更赤裸，也更貼近當代情緒。這樣的改編，不只是翻拍，而是一種再詮釋，甚至是一種辯證。

雅各艾洛迪在電影《“咆哮山莊”》充滿野性的性感。（華納兄弟提供）

在雅各看來，導演芬諾對原著的理解深刻到近乎本能，「她一輩子都沉浸在這本書裡，對它瞭若指掌。」因此，這次改編不是對經典的消費，而是一次帶著個人立場與時代觀點的創作回應。他也期待，這個版本能讓觀眾重新思考自己對原著的既定印象，甚至顛覆它。

雅各強調，當經典遇上強烈作者風格，風險與魅力往往並存，但正因如此，他才願意投身其中，不是去複製一個傳奇，而是與導演一起，為這段糾纏百年的故事，打開另一種可能。

《“咆哮山莊”》正於春節檔在台上映中。

（文未完待續，此為三篇之第一篇）

