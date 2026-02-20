自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家專訪3-1）《“咆哮山莊”》經典新解讀 奧斯卡男星雅各艾洛迪解構野性情感

雅各艾洛迪在電影《“咆哮山莊”》飾演著名的男主角「希斯克里夫」。（華納兄弟提供）雅各艾洛迪在電影《“咆哮山莊”》飾演著名的男主角「希斯克里夫」。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕甫以Netflix電影《科學怪人》入圍奧斯卡最佳男配角的雅各艾洛迪，在重新詮釋文學經典的電影《“咆哮山莊”》飾演著名的男主角「希斯克里夫」，這次他選擇踏入導演艾莫芮德芬諾打造的世界，不只是挑戰經典角色，更是一次對文學原作的全新拆解與重組。

對雅各而言，接演這部作品最關鍵的原因其實很單純，全因導演芬諾邀請了他，「只要是她想做的計畫，我幾乎都會點頭。」他直言，自己深信她是一位真正的藝術家，尤其作為電影導演，更擁有獨到而銳利的創作視野。「我想存在於她的電影宇宙裡，以任何形式都可以。」這份近乎毫不猶豫的信任，也讓這次合作顯得格外堅定。

導演艾莫芮德芬諾（右起）拍攝《“咆哮山莊”》和雅各艾洛迪、瑪格羅比合作。（華納兄弟提供）導演艾莫芮德芬諾（右起）拍攝《“咆哮山莊”》和雅各艾洛迪、瑪格羅比合作。（華納兄弟提供）

雅各艾洛迪（左起）、瑪格羅比、導演艾莫芮德芬諾情人節前夕出席《“咆哮山莊”》雪梨首映。（華納兄弟提供）雅各艾洛迪（左起）、瑪格羅比、導演艾莫芮德芬諾情人節前夕出席《“咆哮山莊”》雪梨首映。（華納兄弟提供）

談到這部經典文學，雅各認為，觀眾其實「自認為熟悉」這個故事，「我們被販售了一個版本很多次，但那未必是作品真正的核心。」在他眼中，導演芬諾並非只是重述情節，而是捕捉了艾蜜莉勃朗特筆下潛藏於文字底層的精神與騷動，「那股壓抑、野性、與不被馴服的情感力量」。

雅各強調，他詮釋的不會是觀眾腦海中那種傳統、浪漫化的希斯克里夫，「我知道這絕對不是一次安全的重演。」導演以現代視角重新審視角色與關係，讓原本被定型的愛與恨變得更直接、更赤裸，也更貼近當代情緒。這樣的改編，不只是翻拍，而是一種再詮釋，甚至是一種辯證。

雅各艾洛迪在電影《“咆哮山莊”》充滿野性的性感。（華納兄弟提供）雅各艾洛迪在電影《“咆哮山莊”》充滿野性的性感。（華納兄弟提供）

在雅各看來，導演芬諾對原著的理解深刻到近乎本能，「她一輩子都沉浸在這本書裡，對它瞭若指掌。」因此，這次改編不是對經典的消費，而是一次帶著個人立場與時代觀點的創作回應。他也期待，這個版本能讓觀眾重新思考自己對原著的既定印象，甚至顛覆它。

雅各強調，當經典遇上強烈作者風格，風險與魅力往往並存，但正因如此，他才願意投身其中，不是去複製一個傳奇，而是與導演一起，為這段糾纏百年的故事，打開另一種可能。

《“咆哮山莊”》正於春節檔在台上映中。

（文未完待續，此為三篇之第一篇）

延伸閱讀：

（獨家專訪3-2）從受創到掌控世界 雅各艾洛迪《“咆哮山莊”》重生危險與悲劇

（獨家專訪3-3）不只激情共演！瑪格羅比被讚《“咆哮山莊”》靈感核心 自帶「停止抱怨」魔力

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中