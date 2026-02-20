才公開病情不到1年！《實習醫生》性格男星不敵漸凍人症逝世 享年53歲

艾瑞克丹恩罹患漸凍症辭世，享年53歲。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾演出影集《實習醫生》與《高校十八禁》男星艾瑞克丹恩，於公開罹患漸凍症（ALS）近一年後辭世，享年53歲。丹恩的家人向《時人》雜誌證實他19日辭世，聲明中表示，他人生最後的日子，在摯友、摯愛的妻子，以及他生命中心—兩位美麗的女兒比莉與喬治亞的陪伴下度過。

聲明中也提到：「在與ALS對抗的過程中，艾瑞克成為提升疾病認知與研究的熱情倡議者，決心為同樣奮戰的人帶來改變。我們將深深思念他，也會永遠懷念他。他熱愛粉絲，並對外界湧入的愛與支持心懷無限感激。家人懇請外界給予隱私，讓他們度過這段艱難時刻。」

請繼續往下閱讀...

艾瑞克丹恩演出影集《實習醫生》時大受歡迎。（翻攝自IMDB）

艾瑞克1972年出生於舊金山，7歲時父親因槍傷身亡。他曾在2014年接受《Gulf Times》訪問時表示，父親曾是海軍成員，後來成為建築師與室內設計師，「他是一個內心掙扎的人。」他坦言，直到自己成為父親後，才真正體會那段童年失去父親的「毀滅性」衝擊。

2006年，艾瑞克在《實習醫生》第二季中飾演馬克史隆，因觀眾反應熱烈而升格為主角。馬克性感迷人，劇情常圍繞他與同事的情感糾葛展開，艾瑞克也因此被視為性感偶像。

他在2019年接受《Glamour》訪問時談到角色的性感形象：「這其實很合理。我覺得自己有藝術責任，不去逃避角色那一面。某種程度上，我和他確實有不少相似。但到頭來，你往往會給觀眾他們想要的，因為那是阻力最小的路。」他也坦言很愛這個角色，「但我不想一輩子都演那樣的人。那其實違背了演員對職涯的追求。」

艾瑞克丹恩近年在《絕地戰警：生死與共》飾演大反派。（翻攝自IMDB）

2012年，馬克在劇中被寫死，艾瑞克正式離開《實習醫生》，不過他2024年接受Podcast《Armchair Expert》訪問時表示：「與其說是我離開，不如說是我被解雇。」他坦言當時正與成癮問題掙扎，但認為被解雇並非因為這點，而是因為他對電視台來說「變得太昂貴」。他補充說：「我已經不是當初被聘用的那個人了，所以當我被解雇時，其實能理解，節目主創珊達也對我很好。」

2004年，艾瑞克與女星蕾貝卡蓋哈特結婚，兩人分別於2010年與2011年迎來女兒比莉與喬治亞。2009年，一段他與太太和另一名女子的裸露影片外流。兩年後，他因運動傷害開始使用止痛藥，並公開自己與憂鬱症及成癮問題搏鬥，隨後進入勒戒所治療。

2014年他曾對《時人》表示後悔此事，稱：「我們都會犯錯。我唯一的遺憾，是讓我最愛的人蕾貝卡捲入其中。」但他在2019年澄清，並不後悔拍攝裸露影片：「我常想起當時的回答。回頭看，那是錯誤嗎？絕對不是。三個成年人，其中一位是我妻子？我沒有做錯任何事，我不後悔，也不為我的人生經歷道歉。那就是我的人生，我對此心安。」

艾瑞克其他影視作品包括電影《舞孃俱樂部》、《情人節快樂》、《馬利與我》與《絕地戰警：生死與共》等片。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法