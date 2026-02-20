「韓國魚」前進總統府喝咖啡 大膽評何志偉這點比王世堅有潛力

郭子乾扮演「韓國魚」，驚呼何志偉娛樂潛力更勝王世堅。（《鄉民大學問》提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕郭子乾在《鄉民大學問》化身「韓國魚」，前進總統府直搗總統府副秘書長何志偉辦公室「喝咖啡」，忍不住笑說：「我已經說過不來總統府和賴清德喝和解咖啡，但是副秘書長泡的咖啡我願意。」

「韓國魚」一見到何志偉就盯上牆上代表府內長官動態的「五長燈」，看到代表總統的燈號竟然是「藍光」，郭子乾立刻抓到吐槽：「你們不是綠營的嗎？怎麼亮我們藍營的燈？」嚇得何志偉趕緊解釋，這代表藍、黃、紅、白各路票源全都要。

「韓國魚」進入總統府，何志偉也端出自己的招牌本事，準備親手沖咖啡招待，提到曾在接待貴賓時，一次沖了4個小時的咖啡，沒想到韓國魚立刻吐槽：「那你不就從泡咖啡開始，到泡咖啡完畢就下班了，4個小時剛好公務員上班的時間。」何志偉聽完立刻笑著回擊：「請院長不要激怒我，我也不想沖4個小時的咖啡。」

何志偉跟著「韓國魚」挑戰撒嬌舞。（《鄉民大學問》提供）

除了唇槍舌戰，這次開箱最令人噴飯的橋段，莫過於何志偉展現「中醫協會首席顧問」的隱藏實力，不僅現場示範柔軟度極高的「Q軟筋骨」，更放下身段與郭子乾合體挑戰社群最火的「撒嬌舞」，這讓郭子乾大膽評論，若要論娛樂風格何志偉恐怕比「金句王」王世堅更有潛力。

難得前進總統府，郭子乾坦言經驗非常難得，但府內肅穆的氣氛還是讓他自動「降噪」，郭子乾笑說：「走到哪都有維安跟著，也不敢喧嘩，音量都會不自覺變小。」至於為何不扮賴總統？郭子乾妙回：「賴清德出現在總統府很正常，但韓國魚出現除了國慶日，出現在總統府才叫奇觀！」郭子乾也許下宏願，希望下次能直接開箱總統、副總統辦公室，並收集完「五院院長開箱」的大滿貫。

