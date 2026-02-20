自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「韓國魚」前進總統府喝咖啡 大膽評何志偉這點比王世堅有潛力

郭子乾扮演「韓國魚」，驚呼何志偉娛樂潛力更勝王世堅。（《鄉民大學問》提供）郭子乾扮演「韓國魚」，驚呼何志偉娛樂潛力更勝王世堅。（《鄉民大學問》提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕郭子乾在《鄉民大學問》化身「韓國魚」，前進總統府直搗總統府副秘書長何志偉辦公室「喝咖啡」，忍不住笑說：「我已經說過不來總統府和賴清德喝和解咖啡，但是副秘書長泡的咖啡我願意。」

「韓國魚」一見到何志偉就盯上牆上代表府內長官動態的「五長燈」，看到代表總統的燈號竟然是「藍光」，郭子乾立刻抓到吐槽：「你們不是綠營的嗎？怎麼亮我們藍營的燈？」嚇得何志偉趕緊解釋，這代表藍、黃、紅、白各路票源全都要。

「韓國魚」進入總統府，何志偉也端出自己的招牌本事，準備親手沖咖啡招待，提到曾在接待貴賓時，一次沖了4個小時的咖啡，沒想到韓國魚立刻吐槽：「那你不就從泡咖啡開始，到泡咖啡完畢就下班了，4個小時剛好公務員上班的時間。」何志偉聽完立刻笑著回擊：「請院長不要激怒我，我也不想沖4個小時的咖啡。」

何志偉跟著「韓國魚」挑戰撒嬌舞。（《鄉民大學問》提供）何志偉跟著「韓國魚」挑戰撒嬌舞。（《鄉民大學問》提供）

除了唇槍舌戰，這次開箱最令人噴飯的橋段，莫過於何志偉展現「中醫協會首席顧問」的隱藏實力，不僅現場示範柔軟度極高的「Q軟筋骨」，更放下身段與郭子乾合體挑戰社群最火的「撒嬌舞」，這讓郭子乾大膽評論，若要論娛樂風格何志偉恐怕比「金句王」王世堅更有潛力。

難得前進總統府，郭子乾坦言經驗非常難得，但府內肅穆的氣氛還是讓他自動「降噪」，郭子乾笑說：「走到哪都有維安跟著，也不敢喧嘩，音量都會不自覺變小。」至於為何不扮賴總統？郭子乾妙回：「賴清德出現在總統府很正常，但韓國魚出現除了國慶日，出現在總統府才叫奇觀！」郭子乾也許下宏願，希望下次能直接開箱總統、副總統辦公室，並收集完「五院院長開箱」的大滿貫。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中