熱辣「歐吉桑」天團正式出道！李銘順展身材下面一大包「卡蛋蛋」

李銘順（左起）、許效舜、李國煌在《NO GOOD！歐吉桑》帥氣擺拍，李銘順皺眉喬褲子。（萬騰文化創意提供）

〔記者許世穎／台北報導〕熱血喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》集合李銘順、李國煌及許效舜強強聯手，演出歐吉桑大叔瘋狂追夢的熱血故事，日前正式定檔，宣告「OGS天團」（歐吉桑）正式出道，李銘順開心表示：「我們三個人基本上都是不一樣形象的藝人，不一樣形象的演員，讓我超期待看到電影。希望觀眾進戲院支持，輕鬆幽默，又能帶給大家一些啟發。」

李國煌興奮表示：「這是我真正第一部進軍台灣的台灣電影，還跟兩位實力派的演員一起合作，而且這部電影包含喜怒哀樂，跟我以前拍的電影很不一樣，觀眾的情緒是跟著我們三個人走，好像過山車這樣，我非常期待！」

李銘順（左起）、許效舜、李國煌在電影《NO GOOD！歐吉桑》搞笑演出。（萬騰文化創意提供）

許效舜笑說：「人生70（歲）才開始，60（歲）還在暖身而已！請大家把電池準備好，我們還有未來幾十年的電力！怎麼樣看起來更青春、更有活力，這部電影就是告訴大家說：趕緊喔！精神起來，讓大家看到60歲的青春！甘巴爹！」

電影聚焦在三個退休的歐吉桑人老心不老想要一圓夢想，不顧一切、努力硬幹的勵志故事。李銘順扮演因腰傷退休的攝影師，永遠看不慣00後年輕人的行為，不斷嘮叨卻沒人重視，為了讓年輕人關注他的想法，決定當網紅傳達理念。

《NO GOOD！歐吉桑》前導海報。（萬騰文化創意提供）

許效舜演出退休藥廠老闆，雖然家財萬貫，但在家中毫無地位而想一圓自己年輕時的歌手夢；李國煌則是演出家庭事業永遠缺一點的萬年副導演，一直沒有機會成為導演的他只能守著一間小小書店，他默默的想尋回失聯的初戀情人，這三個人生失敗的歐吉桑決定闖入直播界，相互圓夢。

預告也以三人同框網路直播揭開序幕，三人帥氣擺拍配上「熱辣男團 嗨翻全台」字卡，正式宣告「OGS天團」出道。只是帥氣登場沒幾秒，李銘順當場皺眉喬褲子，緊繃的褲擋下面卡一大包，讓他崩潰喊：「蛋蛋好卡」，讓網友瞬間笑翻：「這三個歐吉桑要多好笑啦！」《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日在台上映。

《NO GOOD！歐吉桑》前導預告：

