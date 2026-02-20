自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（連線訪問）摯友決裂！珍妮佛嘉納《殘句線索》合體茱蒂葛瑞兒驚呼「不寒而慄」

珍妮佛嘉納（左）在《殘句線索》第二季再度和茱蒂葛瑞兒同台飆戲。（Apple TV 提供）珍妮佛嘉納（左）在《殘句線索》第二季再度和茱蒂葛瑞兒同台飆戲。（Apple TV 提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線訪問〕由珍妮佛嘉納主演並身兼監製的Apple TV懸疑影集《殘句線索》推出全新第二季，珍妮佛日前與飾演繼女的安格利萊斯一同接受國際媒體訪問，分享角色在新一季中的情感轉折與成長軌跡。本季更迎來她超過20年的摯友茱蒂葛瑞兒加入演出，珍妮佛也親自揭露兩人在劇中上演「決裂」戲碼的幕後趣事。

珍妮佛嘉納（右）和安格利萊斯於《殘句線索》第二季，再度被捲入危機之中。（Apple TV 提供）珍妮佛嘉納（右）和安格利萊斯於《殘句線索》第二季，再度被捲入危機之中。（Apple TV 提供）

該影集改編自《紐約時報》暢銷冠軍、知名作家勞拉戴夫的同名小說，同時也是影后瑞絲薇斯朋讀書俱樂部的選書之一。第二季延續首季層層推進的懸疑風格，隨著塵封往事逐一浮上檯面，謎團不僅更加撲朔迷離，故事版圖也擴展至海外，展開跨國追尋與冒險。

茱蒂葛瑞兒在《殘句線索》第二季的演出讓珍妮佛嘉納直呼不寒而慄。（Apple TV 提供）茱蒂葛瑞兒在《殘句線索》第二季的演出讓珍妮佛嘉納直呼不寒而慄。（Apple TV 提供）

劇情來到關鍵轉折，當逃亡五年的丈夫歐文突然現身，讓珍妮佛飾演的漢娜與安格莉飾演的貝莉再度陷入危機。母女倆必須與時間賽跑，在過往陰影全面逼近之前，拼湊殘缺線索、守住彼此。這場突如其來的風暴，也讓兩人原本逐漸穩固的關係出現劇烈震盪。

談到角色變化，珍妮佛指出第一季的貝莉仍處於青春叛逆期，衝突與摩擦難以避免。面對外界關於劇中「非傳統母職」的討論，她坦言母愛並沒有單一形式，成為母親也不侷限於性別或身分。「就算是給我一隻小貓，也會看到那種母性本能流露出來」。

由珍妮佛嘉納主演並擔任監製的懸疑影集《殘句線索》推出全新第二季。（Apple TV 提供）由珍妮佛嘉納主演並擔任監製的懸疑影集《殘句線索》推出全新第二季。（Apple TV 提供）

而歐文的回歸，無疑是第二季最大的變數。珍妮佛直言他的出現徹底打亂原本的平衡，「突然間，她們的關係不再像以前那樣。究竟誰要跟誰站一邊？她們還能信任誰？這對我來說是非常有趣的情感衝突。但現在她們是隊友、是家人。」她認為漢娜正是在經歷這些動盪後，才真正學會如何成為母親，同時在守護繼女的過程中，慢慢理解愛與陪伴的重量。

本季另一大看點，是22年前曾與珍妮佛合作賣座喜劇《三十姑娘一朵花》的茱蒂再度同台。珍妮佛笑說，兩人私下累積超過20年的深厚情誼，化為鏡頭前的張力與火花，「即使是演吵架，也需要極高的默契與信任」。不過她也分享一場發生在巴黎的戲，茱蒂展現出極度冷酷的神情，「那真的是令人不寒而慄！我從不知道我的好朋友竟然可以這麼可怕」。

珍妮佛嘉納（右）和茱蒂葛瑞兒2004年合作的《三十姑娘一朵花》深受影迷喜愛。（翻攝自IMDB）珍妮佛嘉納（右）和茱蒂葛瑞兒2004年合作的《三十姑娘一朵花》深受影迷喜愛。（翻攝自IMDB）

回憶當年《三十姑娘一朵花》掀起熱潮的歲月，珍妮佛感性表示：「對我們來說，只要在一起，就會想到當年在紐約街頭奔跑的日子。天啊，我們那時多麼年輕、多麼開心，那對我們來說是件多麼重要的大事。而且當時的我們，根本沒想到這部片會對全世界那麼重要。」更說這次合作也因為彼此熟悉，才能把對手戲演得更加過癮。

至於與安格利再度攜手演出，珍妮佛也毫不保留給予讚賞，形容她溫柔卻勇敢，「她會勇敢嘗試那些會嚇壞她的事情，是年輕世代最具表率的演員之一。」安格莉萊斯則謙虛表示，能與珍妮佛、茱蒂以及芮塔威爾森等前輩同場飆戲是莫大的榮幸，「看著她們，我心裡會想，原來這就是專業演員，這就是我的目標」。《殘句線索》第二季今（20）日在APPLE TV獨家首播。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中