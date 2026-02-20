（連線訪問）摯友決裂！珍妮佛嘉納《殘句線索》合體茱蒂葛瑞兒驚呼「不寒而慄」

珍妮佛嘉納（左）在《殘句線索》第二季再度和茱蒂葛瑞兒同台飆戲。（Apple TV 提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線訪問〕由珍妮佛嘉納主演並身兼監製的Apple TV懸疑影集《殘句線索》推出全新第二季，珍妮佛日前與飾演繼女的安格利萊斯一同接受國際媒體訪問，分享角色在新一季中的情感轉折與成長軌跡。本季更迎來她超過20年的摯友茱蒂葛瑞兒加入演出，珍妮佛也親自揭露兩人在劇中上演「決裂」戲碼的幕後趣事。

珍妮佛嘉納（右）和安格利萊斯於《殘句線索》第二季，再度被捲入危機之中。（Apple TV 提供）

該影集改編自《紐約時報》暢銷冠軍、知名作家勞拉戴夫的同名小說，同時也是影后瑞絲薇斯朋讀書俱樂部的選書之一。第二季延續首季層層推進的懸疑風格，隨著塵封往事逐一浮上檯面，謎團不僅更加撲朔迷離，故事版圖也擴展至海外，展開跨國追尋與冒險。

茱蒂葛瑞兒在《殘句線索》第二季的演出讓珍妮佛嘉納直呼不寒而慄。（Apple TV 提供）

劇情來到關鍵轉折，當逃亡五年的丈夫歐文突然現身，讓珍妮佛飾演的漢娜與安格莉飾演的貝莉再度陷入危機。母女倆必須與時間賽跑，在過往陰影全面逼近之前，拼湊殘缺線索、守住彼此。這場突如其來的風暴，也讓兩人原本逐漸穩固的關係出現劇烈震盪。

談到角色變化，珍妮佛指出第一季的貝莉仍處於青春叛逆期，衝突與摩擦難以避免。面對外界關於劇中「非傳統母職」的討論，她坦言母愛並沒有單一形式，成為母親也不侷限於性別或身分。「就算是給我一隻小貓，也會看到那種母性本能流露出來」。

由珍妮佛嘉納主演並擔任監製的懸疑影集《殘句線索》推出全新第二季。（Apple TV 提供）

而歐文的回歸，無疑是第二季最大的變數。珍妮佛直言他的出現徹底打亂原本的平衡，「突然間，她們的關係不再像以前那樣。究竟誰要跟誰站一邊？她們還能信任誰？這對我來說是非常有趣的情感衝突。但現在她們是隊友、是家人。」她認為漢娜正是在經歷這些動盪後，才真正學會如何成為母親，同時在守護繼女的過程中，慢慢理解愛與陪伴的重量。

本季另一大看點，是22年前曾與珍妮佛合作賣座喜劇《三十姑娘一朵花》的茱蒂再度同台。珍妮佛笑說，兩人私下累積超過20年的深厚情誼，化為鏡頭前的張力與火花，「即使是演吵架，也需要極高的默契與信任」。不過她也分享一場發生在巴黎的戲，茱蒂展現出極度冷酷的神情，「那真的是令人不寒而慄！我從不知道我的好朋友竟然可以這麼可怕」。

珍妮佛嘉納（右）和茱蒂葛瑞兒2004年合作的《三十姑娘一朵花》深受影迷喜愛。（翻攝自IMDB）

回憶當年《三十姑娘一朵花》掀起熱潮的歲月，珍妮佛感性表示：「對我們來說，只要在一起，就會想到當年在紐約街頭奔跑的日子。天啊，我們那時多麼年輕、多麼開心，那對我們來說是件多麼重要的大事。而且當時的我們，根本沒想到這部片會對全世界那麼重要。」更說這次合作也因為彼此熟悉，才能把對手戲演得更加過癮。

至於與安格利再度攜手演出，珍妮佛也毫不保留給予讚賞，形容她溫柔卻勇敢，「她會勇敢嘗試那些會嚇壞她的事情，是年輕世代最具表率的演員之一。」安格莉萊斯則謙虛表示，能與珍妮佛、茱蒂以及芮塔威爾森等前輩同場飆戲是莫大的榮幸，「看著她們，我心裡會想，原來這就是專業演員，這就是我的目標」。《殘句線索》第二季今（20）日在APPLE TV獨家首播。

