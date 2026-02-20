自由電子報
娛樂 最新消息

郭富城、王一博春晚尬舞狂刷8億流量 天王自爆36年前機車廣告爆紅被選中真相

郭富城（右）和王一博在中國春晚同台尬舞被網友形容為「法拉利與藍寶堅尼的世紀飆速」。（翻攝自網路）郭富城（右）和王一博在中國春晚同台尬舞被網友形容為「法拉利與藍寶堅尼的世紀飆速」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港天王郭富城與王一博在中國春晚以《閃耀動起來》同台尬舞被網友形容為「法拉利與藍寶堅尼的世紀飆速」，在網路上的相關話題破8億流量，60歲的郭富城比28歲的王一博整整大了32歲，兩人同台軋舞，郭富城論舞技、體力卻絲毫不遜色，再現他「舞林至尊」的魅力。

郭富城出道以來便以精湛的舞技聞名。（翻攝自網路）郭富城出道以來便以精湛的舞技聞名。（翻攝自網路）

這股熱度延燒下，網友也翻出郭富城當年因機車廣告爆紅的經典影片，還有他曾受訪揭開當年被導演相中的真正原因，意外程度讓粉絲直呼「完全沒想到」。

郭富城笑說朋友告訴他，機車廣告海報都被人撕走。（翻攝自網路）郭富城笑說朋友告訴他，機車廣告海報都被人撕走。（翻攝自網路）

郭富城回憶，當年仍在 TVB 訓練班，原本一直保持短髮。因徐克監製、午馬執導的電影正在籌備，午馬希望他先留長頭髮以便造型調整。其間TVB 有一天臨時通知他有一支廣告要試鏡，對方五點關門，當時已經四點多、外面還下著大雨，他立刻趕往現場，對著鏡頭隨便說了兩句就結束了。

郭富城說他拍廣告走紅的髮型是導演徐克要他留的。（翻攝自網路）郭富城說他拍廣告走紅的髮型是導演徐克要他留的。（翻攝自網路）

郭富城沒想到廣告導演喜歡他的造型，叫他不要剪頭髮。（翻攝自網路）郭富城沒想到廣告導演喜歡他的造型，叫他不要剪頭髮。（翻攝自網路）

沒想到一週後就接到錄取通知，「工作人員還特別叮囑：『導演很喜歡我的造型，不用剪頭髮』。」郭富城說，廣告播出後在台灣很行，他還聽說機車廣告海報全部被撕走收藏。不過多年後，郭富城從工作人員口中得知，他當年被選中的真正理由不是因為帥氣、而是因為「他不夠大隻」。

「因為我的身材不是很高大，坐在摩托車上，就會覺得摩托車很大。」郭富城笑說，這個理由讓他當場愣住，也讓他深刻體會到機會的奇妙。

郭富城很多年後才知道自己當年被廣告導演選中的原因。（翻攝自網路）郭富城很多年後才知道自己當年被廣告導演選中的原因。（翻攝自網路）

他感慨表示：「人生不是一定要你有優勢才會有機會，而是要先有機會。可能你不是最有優勢的那個，但最後反而變成你的優勢。」郭富城拍廣告爆紅的故事，也給年輕人一個很好的啟示，要先打磨好自己的實力，郭富城當年接住機會後，便以精湛的舞技贏得粉絲的心，成了香港四大天王之一。

