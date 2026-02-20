林宥嘉動怒想提告！遭影射鄧紫棋舊情開嗆「看得我非常不爽」

2013年第24屆金曲獎，林宥嘉（左）曾牽著鄧紫棋踏上星光紅毯。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕林宥嘉近日罕見動怒揚言提告！源於有媒體重提林宥嘉過往戀情，甚至影射鄧紫棋《泡沫》創作動機，他昨（19日）怒不可遏於IG限時動態直言「看得我非常不爽！」更一度動了提告念頭，隨即引爆網友們議論。

鄧紫棋「I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0」4月初將唱進台北大巨蛋，相隔6年再度來台開唱門票火速售罄，本應聚焦音樂與票房等相關話題，不過有媒體以「鄧紫棋情史」、「分手林宥嘉」、「心碎9年」等標題重提往事，甚至將她的代表作《泡沫》創作背景直接連結到林宥嘉，種種影射引爆輿論爭議。事實上，《泡沫》一曲發行於2012年，2人隔年還牽手踏上金曲獎紅毯，時間點被質疑完全對不上。

請繼續往下閱讀...

針對被撰稿記者及媒體影射，林宥嘉罕見動怒揚言提告。（組合照，翻攝自IG）

對此，林宥嘉19日於IG點名撰稿記者及媒體直言「看得我非常不爽」，更坦承一度動念想提告，「非常想在年假之後告你們。今天早上也搜到你們公司另一位記者去年也有寫。」同時更引用聖經《羅馬書》經文強調「不要私自報復，要交給發烈怒的上帝。」最終因信仰提告作罷，並刻意抹去媒體與記者名，但仍會請同事在開工後聯繫相關單位處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法