自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林宥嘉動怒想提告！遭影射鄧紫棋舊情開嗆「看得我非常不爽」

2013年第24屆金曲獎，林宥嘉（左）曾牽著鄧紫棋踏上星光紅毯。（資料照，記者潘少棠攝）2013年第24屆金曲獎，林宥嘉（左）曾牽著鄧紫棋踏上星光紅毯。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕林宥嘉近日罕見動怒揚言提告！源於有媒體重提林宥嘉過往戀情，甚至影射鄧紫棋《泡沫》創作動機，他昨（19日）怒不可遏於IG限時動態直言「看得我非常不爽！」更一度動了提告念頭，隨即引爆網友們議論。

鄧紫棋「I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0」4月初將唱進台北大巨蛋，相隔6年再度來台開唱門票火速售罄，本應聚焦音樂與票房等相關話題，不過有媒體以「鄧紫棋情史」、「分手林宥嘉」、「心碎9年」等標題重提往事，甚至將她的代表作《泡沫》創作背景直接連結到林宥嘉，種種影射引爆輿論爭議。事實上，《泡沫》一曲發行於2012年，2人隔年還牽手踏上金曲獎紅毯，時間點被質疑完全對不上。

針對被撰稿記者及媒體影射，林宥嘉罕見動怒揚言提告。（組合照，翻攝自IG）針對被撰稿記者及媒體影射，林宥嘉罕見動怒揚言提告。（組合照，翻攝自IG）

對此，林宥嘉19日於IG點名撰稿記者及媒體直言「看得我非常不爽」，更坦承一度動念想提告，「非常想在年假之後告你們。今天早上也搜到你們公司另一位記者去年也有寫。」同時更引用聖經《羅馬書》經文強調「不要私自報復，要交給發烈怒的上帝。」最終因信仰提告作罷，並刻意抹去媒體與記者名，但仍會請同事在開工後聯繫相關單位處理。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中