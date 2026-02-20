福原愛小三扶正臨盆倒數！江宏傑離婚4年「團圓近照曝光」

福原愛（左）、江宏傑離婚逾4年，雙方春節近況同步曝光。（組合照，翻攝自女性SEVEN、臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕福原愛在與江宏傑離婚4年多後，2025年12月證實和「橫濱男」再婚且懷孕，春節期間的一則新年貼文再度引爆外界關注，然而江宏傑於同一天曬出團圓近況，2人動向形成強烈對比，引爆網友們熱烈討論。

福原愛新春初一曬出花束與巧克力照片，不過網友們的焦點全放在是否誕下寶寶。（組合照，翻攝自微博）

農曆大年初一，福原愛於微博上祝賀新年寫下，「新年快樂！祝大家新的一年裡，身體健康，心想事成，萬事如意！」並曬出積木玫瑰花束與巧克力餅乾禮盒照片，不過畫面卻未見本人亮相。然而，江宏傑同一天也更新動態，他身穿紅色帽T搭配藍色外套、戴著黑框眼鏡，神情輕鬆抱著愛貓入鏡，隨後再釋出團圓飯與家人的合照，氣氛相當溫馨愜意。

江宏傑大年初一分享抱著愛貓、年夜團圓飯，以及與家人玩樂的照片，相當溫馨。（組合照，翻攝自臉書）

由於福原愛去年12月親自證實與「橫濱男」登記結婚，並透露已懷有身孕預計於今年2、3月迎來新生命，外界自然將焦點放在生產進度，不少粉絲湧入留言詢問孩子是否已出生，不過她未有回應；另一方面，江宏傑恢復單身後人氣絲毫未減，憑藉溫暖慈父形象深植人心，不僅持續活躍於台灣各大綜藝節目，更活出自己成為許多單親爸爸的正能量典範，雙方近況同步曝光也再度成為討論焦點。

