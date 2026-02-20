自由電子報
娛樂 最新消息

李安見證楊紫瓊星光大道留名 憶當年拍《臥虎藏龍》失去專業哭15分鐘

楊紫瓊在好萊塢星光大道留名。（達志影像）楊紫瓊在好萊塢星光大道留名。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡影后楊紫瓊行程滿檔、榮耀接連，上週才於柏林影展獲頒象徵終身成就的榮譽金熊獎，週三（18日）再現身洛杉磯，正式在好萊塢星光大道「摘星」留名，為影壇生涯再添重要里程碑。曾與她合作的導演李安親自到場致詞力挺，還有《魔法壞女巫》導演朱浩偉、好友關繼威、吳珊卓、奧卡菲娜等人一同見證這一刻。

楊紫瓊（黃色禮服者）在好萊塢星光大道留名，許多好友一同見證。（達志影像）楊紫瓊（黃色禮服者）在好萊塢星光大道留名，許多好友一同見證。（達志影像）

站上台前，楊紫瓊難掩激動地表示：「這顆星星或許只刻著一個名字，但它代表的是無數共同成就這段旅程的人。我希望它能提醒某個正在某處仰望的人，一切皆有可能；你的起點，並不能定義你能走多遠。」

她也形容這一切「太瘋狂、太不真實」，回顧自己從馬來西亞出發，一路歷經迷惘與掙扎，最終能參與那些跨越語言與文化、提醒世人彼此之間深刻連結的故事。楊紫瓊更感性提到父母，表示父親仍在遠方守護、指引自己，母親至今依然每天為她祈禱，「這是屬於我們的星星」，也向所有一路陪伴她走到好萊塢的夥伴致上最深的感謝。

導演李安（左起）、楊紫瓊、導演朱浩偉合影。（達志影像）導演李安（左起）、楊紫瓊、導演朱浩偉合影。（達志影像）

隨後登台致詞的李安，也回憶起當年為《臥虎藏龍》選角時的關鍵抉擇。當時楊紫瓊早已是家喻戶曉的動作巨星，卻仍讓他一度猶豫「她會不會演戲」，在「人不可貌相」與「相由心生」之間反覆拉鋸，最終選擇像電影的結局一樣「縱身一躍」，決定與楊紫瓊合作。

這個決定，也讓李安見證了他此生難忘的表演瞬間，一個電影明星掙扎於戲劇性的表演、講中文台詞，「她的樣子就像一個兒童演員，很天真，很寶貴，我從沒有在電影明星身上看到過這種東西」。李安形容，自己當時心想「中大獎了」，卻刻意不動聲色，沒有對楊紫瓊說出口。

拍攝過程並不輕鬆。李安回憶，拍攝第一週他不停對楊紫瓊提出要求，第二週她就不幸傷到了膝關節韌帶，「我也學到了演員們正在拍動作戲時，不要跟他們講話。」由於電影必須在兩個月內完成，楊紫瓊在接受手術與康復治療後回到片場，第一場戲就是片中情緒與傷痛交織的高潮，「我們只能拍特寫，因為她的腿得架起來，整個架在椅子上。我的老天，那些眼淚是非常真摯的。」

導演李安致詞時分享當年和楊紫瓊合作《臥虎藏龍》的經歷。（達志影像）導演李安致詞時分享當年和楊紫瓊合作《臥虎藏龍》的經歷。（達志影像）

李安進一步形容，更神奇的是楊紫瓊眼淚背後所承載的掙扎與矛盾、人生的複雜、得不到回應的單相思，「豐富的人生感受、情緒，像火山爆發一樣震顫著。我少有地失去了專業導演的沉穩、冷靜，我出去哭了15分鐘，讓自己冷靜下來。那一刻如此深刻，提醒了我自己為什麼要拍電影的初心，這就是楊紫瓊。」

李安也感嘆，對許多人而言，楊紫瓊的成就早已站上人生巔峰，「但她就是一直往前走、往前走、往前走」，並持續與新一代電影人合作。他認為，也許再過5年、10年，還會有更新的一代電影人繼續讚美她。「楊紫瓊是一個卓越的電影明星，一個好演員，一個好人，也是我的好朋友。」李安最後看著星光大道上刻著她名字的星星，笑說自己此刻只想問一句：「為什麼要這麼久？恭喜妳。」

點圖放大body

