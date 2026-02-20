自由電子報
娛樂 最新消息

《玩具總動員5》新預告登場！胡迪回歸原因曝光 揭「玩具存在意義」

胡迪（左）回歸《玩具總動員5》和巴斯光年展開新的冒險。（迪士尼提供）胡迪（左）回歸《玩具總動員5》和巴斯光年展開新的冒險。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯賣座動畫系列新作《玩具總動員5》今（20）日曝光預告與全新海報，故事時間線承接《玩具總動員4》結局，當時胡迪選擇和牧羊女「寶貝」一起離開，成為系列的重要轉捩點。預告中也正式揭曉胡迪回歸原因，更拋出一個再熟悉不過、卻愈發尖銳的提問：「當童年生活愈來愈被螢幕主宰，玩具的存在意義究竟是什麼？」

預告中，已略顯禿頭、披著斗篷的胡迪，與巴斯光年再度聯手，試圖把邦妮從她的新玩伴「莉莉板」──一款高科技、青蛙造型的智慧平板玩具手中拯救出來。除了原班人馬翠絲、抱抱龍等角色，還有一整支巴斯光年大軍，對抗科技全面入侵孩子生活的威脅。

《玩具總動員5》全新海報。（迪士尼提供）《玩具總動員5》全新海報。（迪士尼提供）

原班人馬包括影帝湯姆漢克再度為忠誠的牛仔胡迪配音、提姆艾倫繼續為巴斯光年獻聲、瓊庫薩克再次化身活力滿滿的牛仔女孩翠絲，東尼海爾也回歸為手工玩具叉奇配音，而本次玩具最大威脅則是由葛莉塔李為莉莉板配音。

《玩具總動員5》還有一整支巴斯光年大軍。（迪士尼提供）《玩具總動員5》還有一整支巴斯光年大軍。（迪士尼提供）

電影由《瓦力》、《海底總動員》奧斯卡獎得主安德魯史坦頓執導，肯娜哈里斯擔任聯合導演，並由《青春變形記》、《瓦力》林賽柯林斯製作。史坦頓形容，電影並非傳統善惡對決，而是一場關於玩具面臨被淘汰命運的「存在主義清算」。與其將科技單純塑造成反派，更希望探討數位裝置如何重塑童年樣貌，以及這股不可逆的轉變將帶來什麼影響。《玩具總動員5》將於6月17日在台上映。

《玩具總動員5》最新預告：

