娛樂 最新消息

（獨家）小龍女辣爆！李恩菲緊身旗袍「炸出性感曲線」過年回家賣花被直擊

李恩菲為粉絲送上新春祝福，展現甜美又親和的一面。（組合照，翻攝自臉書、讀者提供）李恩菲為粉絲送上新春祝福，展現甜美又親和的一面。（組合照，翻攝自臉書、讀者提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕味全龍啦啦隊「小龍女」成員「菲菲」李恩菲春節回到自家的花店幫忙，她身穿粉色貼身旗袍亮相，並以「花店過年店長」身分站台，現場湧現大量聞風而至的粉絲與顧客。

李恩菲2019年正式踏入啦啦隊應援圈，歷經LamiGirls、樂天女孩，如今成為中職味全龍「小龍女」主力成員，累積7年應援資歷。去年起，李恩菲更跨足職籃，加入台新戰神啦啦隊Taishin Wonders，展開「棒籃二刀流」新階段，場上熱力應援、場下話題不斷，人氣持續飆升。

李恩菲除夕到自家花店幫忙，粉色旗袍的貼身剪裁，不僅襯托出性感曲線，更立刻成為現場焦點。（讀者提供）李恩菲除夕到自家花店幫忙，粉色旗袍的貼身剪裁，不僅襯托出性感曲線，更立刻成為現場焦點。（讀者提供）

不過，比起球場上的亮眼表現，李恩菲其實從小在花店長大，每逢過年、情人節、母親節等檔期，她都會回到家中幫忙。今年農曆春節也不例外，李恩菲特地在小年夜、除夕夜當日回歸自家花店坐鎮，換下應援服改穿粉色旗袍亮相，貼身剪裁勾勒出火辣曲線，甜美又帶年節喜氣氛圍，立刻吸引大票粉絲專程朝聖。

李恩菲在自家花店門口與粉絲、顧客互動，為過年檔期帶來滿滿人氣與財氣。（讀者提供）李恩菲在自家花店門口與粉絲、顧客互動，為過年檔期帶來滿滿人氣與財氣。（讀者提供）

現場大排長龍、絡繹不絕，李恩菲綁起俏麗雙包頭，搭配粉色旗袍，在店門口與顧客互動、招呼，形象既專業又親切，不僅讓粉絲們搶拍合照，也順勢帶動人氣及財氣，讓花店過年檔期熱鬧滾滾。球場上的應援女神，回到家成為最吸睛的「花店店長」，也讓外界看見她不同於啦啦隊身分的另一面。

