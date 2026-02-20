《雙囍》為何找香港新娘？導演誠實揭2因素 余香凝美翻驚艷影迷

劉冠廷、余香凝在《雙囍》中演出一對新人。（水花影業提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《雙囍》已在上映，社群平台Threads討論度不斷，有網友好奇，為什麼新娘要找香港演員飾演？除了是想與香港優秀的演員合作之外，導演許承傑也透露原因。

余香凝（右）以《緣路山旮旯》開啟與金馬緣分。（捷傑提供）

《雙囍》的新郎由劉冠廷演出，新娘則是港星余香凝，32歲的「Jennifer」余香凝在香港家喻戶曉，對香港影迷來說並不陌生，2022年，余香凝以《緣路山旮旯》第一次入圍金馬最佳女配角，隔年又以《白日之下》獲得金馬影后提名，讓台灣影迷更熟悉這位受矚目的香港女演員。

余香凝（右二）憑藉著《白日之下》入圍金馬影后。（台北双喜電影提供）

余香凝的父親當然也是香港人，找來《少林足球》的三師兄田啟文飾演，他的經典台詞「我一秒鐘幾十萬上下」至今仍讓許多台灣人捧腹大笑，田啟文在首映會受訪時謙虛表示，香港隊只有他與余香凝，這次是來跟台灣高手們過招並學習。

田啟文在《雙囍》中飾演余香凝的父親，文定儀式的這場戲讓不少人淚崩。（水花影業提供）

相較於田啟文，余香凝在台灣的知名度不算高，不過這次演出黛玲一角，深深擄獲許多台灣觀眾的心，在Threads上紛紛告白，「新娘好漂亮喔」、「第一次認識余香凝，我記住了」、「余香凝把這角色演得真活」、「余香凝的臉好適合當新娘，適合各種禮服跟鵝蛋臉」、「余香凝、田啟文演得真好」、「余香凝真的好美」。

余香凝在《雙囍》中美到讓台灣網友瘋狂。（水花影業提供）

至於為什麼故事要以「台港聯姻」為背景？導演許承傑在映後座談中回答影迷，透露因為辦兩場婚禮，賓客人數眾多，一聽到廣東話，觀眾就能很好辨識角色是女方家人；另一個原因，許承傑不諱言，光是拍一場婚禮就要花很多錢，如果新娘又是台灣人，飾演賓客的臨演人數恐怕要增加到100多人，因此將新娘與父親設定為香港人，再加上劇情中班機延誤、香港親友無法全數到場，既合理化情節，也有效控制預算。

