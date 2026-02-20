自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）葉芷妤帶老婆台灣度蜜月！Jane最後一站喊：帶Kao回我家

Kao（左）、Jane葉芷妤坐同一張沙發接受專訪。（記者陳奕全攝）Kao（左）、Jane葉芷妤坐同一張沙發接受專訪。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕泰國百合CP「KaoJane」因演出《愛情設計》在亞洲爆紅，在台灣也擁有超高人氣。爸爸是台灣人的葉芷妤日前帶著「老婆」Kao來台會粉，接受《自由時報》專訪，被問到如果要來台灣度蜜月會帶她去哪？葉芷妤也分享私房景點，希望有機會帶Kao走走。

Kao自演出超人氣泰劇《荷爾蒙》人氣爆紅，IG追蹤人數超過1000萬，是泰國家喻戶曉的人氣女神，有「小九」、「雪碧」等稱號。而「Jane」葉芷妤去年演出Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》深受歡迎，爸爸是台灣人，不過從小就在泰國長大，但她的中文完全沒問題，受訪時都以中文回答，近期她主演的台灣電影《無形》也已經殺青。

Kao（左）、Jane都是大美女，十分般配。（記者陳奕全攝）Kao（左）、Jane都是大美女，十分般配。（記者陳奕全攝）

兩人藉由《愛情設計》收穫超高人氣，來台舉行見面會感謝粉絲，Kao直呼真這部劇的迴響真是超出預期，葉芷妤則坦言當初接戲時完全沒有想到會受到這麼多人的歡迎，能夠讓她們一起來辦見面會，且每次來台看到粉絲為她準備的各式應援物，還怕她冷送上暖暖包、毯子，讓她心也暖了起來，直呼台粉都超可愛。

對台北相當熟悉的葉芷妤，被問到如果要與Kao在台北度蜜月，會怎麼安排約會行程？葉芷妤笑說：「先去九份陰陽海，我剛好去那邊拍攝，我想帶姐姐去看海。晚上去夜市，哪個夜市好呢？她喜歡吃蚵仔麵線，我也想帶她吃吃看臭豆腐，最後帶她回家。」

Jane葉芷妤願當地陪，帶著Kao台北走透透，還很懂她比起燈光美氣氛佳的餐廳，更喜歡平民小吃。（記者陳奕全攝）Jane葉芷妤願當地陪，帶著Kao台北走透透，還很懂她比起燈光美氣氛佳的餐廳，更喜歡平民小吃。（記者陳奕全攝）

Jane葉芷妤願當地陪，帶著Kao台北走透透，還很懂她比起燈光美氣氛佳的餐廳，更喜歡平民小吃。（記者陳奕全攝）Jane葉芷妤願當地陪，帶著Kao台北走透透，還很懂她比起燈光美氣氛佳的餐廳，更喜歡平民小吃。（記者陳奕全攝）

Jane葉芷妤願當地陪，帶著Kao台北走透透，還很懂她比起燈光美氣氛佳的餐廳，更喜歡平民小吃。（記者陳奕全攝）Jane葉芷妤願當地陪，帶著Kao台北走透透，還很懂她比起燈光美氣氛佳的餐廳，更喜歡平民小吃。（記者陳奕全攝）

記者好奇詢問，怎麼不帶Kao去台北101吃燭光晚餐？葉芷妤笑說，比起燭光晚餐，Kao更喜歡道地的美食，翻譯將以上對話翻成中文之後，Kao表示自己確實會選擇夜市，讓葉芷妤大喊：「看吧！我就知道！」一副自己老婆「我最懂」的表情，實在笑翻眾人。

Kao在台灣也有許多死忠粉絲，本人顏值確實令人驚艷，漂亮到不行。她因為演出泰劇《荷爾蒙》中的Sprite一角，因而獲封「雪碧」的綽號，Kao知道有些粉絲會這樣叫她，「要怎麼叫都是粉絲喜歡，粉絲能夠繼續叫著我過去演出的角色，讓我非常感謝，代表大家都很關注我以前的作品，內心暖暖的、很開心。」Kao叫雪碧，她則形容葉芷妤像柳橙汁，「酸酸甜甜又刺刺癢癢的！」

記者坐在Kao的旁邊，本人真是夭壽漂亮，臉上一點毛細孔都沒有，這合理嗎。（記者陳奕全攝）記者坐在Kao的旁邊，本人真是夭壽漂亮，臉上一點毛細孔都沒有，這合理嗎。（記者陳奕全攝）

記者坐在Kao的旁邊，本人真是夭壽漂亮，臉上一點毛細孔都沒有，這合理嗎。（記者陳奕全攝）記者坐在Kao的旁邊，本人真是夭壽漂亮，臉上一點毛細孔都沒有，這合理嗎。（記者陳奕全攝）

記者坐在Kao的旁邊，本人真是夭壽漂亮，臉上一點毛細孔都沒有，這合理嗎。（記者陳奕全攝）記者坐在Kao的旁邊，本人真是夭壽漂亮，臉上一點毛細孔都沒有，這合理嗎。（記者陳奕全攝）

Kao在《愛情設計》飾演Aokbab是個為了承接母親遺願的房屋設計事務所老闆，找來葉芷妤飾演的設計天才Rin加入團隊。記者詢問這次如果身分交換，由葉芷妤當老闆，會想開什麼公司，並邀請Kao擔任什麼職位呢？葉芷妤思考了一下，她稱希望爸爸是個開醫院的總裁，「我是他女兒，要繼承他的事業，找個個人秘書。」其實Kao之前就曾在《Faceless Love》演過祕書，她也自認只是會是個很細心的秘書。

現年30歲的Kao已經演戲長達12年，卻是第一次接演女女的百合劇，她覺得兩個人都是女生，反而更在乎小細節，怕有些地方做不好會讓葉芷妤不舒服，「不管是親密戲，還是任何肢體接觸的部分，我會注意兩人之間的界線。」

Kao（左）、Jane訪問過程中有說有笑。（記者陳奕全攝）Kao（左）、Jane訪問過程中有說有笑。（記者陳奕全攝）

在合作之後，兩人對彼此也更加信任且放心，葉芷妤不過只是在受訪時透露「沒有地方收假睫毛」，Kao就偷偷買了個HELLO KITTY的小盒子給她收那，葉芷妤也在聖誕節送了耳機給Kao，兩人都是「睹物思人」的類型，看到對方喜歡、適合的東西就會送。提及是否有機會再次合作，兩人意願很高，葉芷妤希望下次挑戰殺人狂、懸疑心理的類型，而Kao對來台灣拍戲的興趣很高，「畢竟有Jane啊，她會帶我到處去走、到處去吃。」

點圖放大body

