娛樂 最新消息

竹北吊車大王喝醉「千鈔狂發」 外甥女跪喊皇上還獻香吻

竹北吊車大王胡漢龑（右2）帶著家人前往紫南宮拜土地公。（翻攝自臉書）竹北吊車大王胡漢龑（右2）帶著家人前往紫南宮拜土地公。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕被封為「竹北吊車大王」的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，擁有百億身家，一舉一動總能掀起話題。大年初三（19日），他帶著家人前往南投竹山紫南宮向土地公求財，順利求得兩隻金雞回家，討個新年好彩頭。

不只如此，胡漢龑還在現場停下腳步，替一名殘障歌手獻唱長達兩小時，幫忙募款，甚至自掏腰包捐出2萬元，暖舉獲得不少人稱讚。

胡漢龑躺臥在沙發椅上，手握千元紙鈔發零用錢。（翻攝自Threads）胡漢龑躺臥在沙發椅上，手握千元紙鈔發零用錢。（翻攝自Threads）

然而，比起求財行程，近期最讓網友瘋傳的，則是一段「喝醉發千鈔」的家庭影片。胡漢龑的外甥女近日在Threads分享畫面，只見胡漢龑坐在沙發上，手上拿著一整疊千元鈔票，晚輩們排排站在前方討吉利。

胡漢龑躺臥在沙發椅上，手握千元紙鈔發零用錢。（翻攝自Threads）胡漢龑躺臥在沙發椅上，手握千元紙鈔發零用錢。（翻攝自Threads）

隨著胡漢龑一聲口令，大家立刻伸手領錢，外甥女拿到第一張時甜喊：「謝謝舅舅！」第二張更單膝跪地笑喊：「皇上！」到了第三張，她乾脆直接跪下磕頭，還獻上大大擁抱與香吻，逗趣互動笑翻全場，也看得出家人感情相當融洽。

胡漢龑一舉一動都成外界焦點。（翻攝自臉書）胡漢龑一舉一動都成外界焦點。（翻攝自臉書）

外甥女也透露，這並非正式的新年紅包，而是舅舅喝醉後「龍心大悅的零用錢」。她更感性分享，自己其實是胡漢龑妹妹的女兒，因母親離世、父親另組家庭不便打擾，胡漢龑便將她與阿嬤接來照顧，讓她十分感激。

影片曝光後吸引萬人觀看，網友紛紛留言：「有這種舅舅我就不會躲房間了」、「我寄我的膝蓋過去拜年」、「怕你再跪下去後面的人沒得拿了」，留言區笑聲不斷。

胡漢龑到獎券行，許多熱情民眾搶著與他合照。（翻攝自臉書）胡漢龑到獎券行，許多熱情民眾搶著與他合照。（翻攝自臉書）

除了發鈔名場面，胡漢龑的年夜飯也同樣引發討論。他在父親胡鵬飛1976年創立的「天宏宮」席開5桌與親友圍爐，菜色卻相當樸實接地氣，包括白菜滷、煙燻雞、魚、蝦、水餃與新竹炒米粉，豪門反差感再度成為話題焦點。

點圖放大body

