從仙女到暗黑女王 Lisa時尚十連發 網喊：心臟受不了

BLACKPINK Lisa直接殺進時尚戰場。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕BLACKPINK Lisa再度出手，這次不是舞台、不是MV，而是直接殺進時尚戰場。紐約潮牌KITH宣布Lisa以客座設計師身份操刀2026年春季系列時，已經讓粉絲情緒失控；如今10套造型正式曝光，更是把討論度推到最高點。

第一眼看到「HOPELESS ROMANTIC」系列，你會以為Lisa走的是仙氣路線：純白蕾絲、透膚紗裙、低腰長褲與露背洋裝，清純中藏著若隱若現的性感，彷彿春日戀曲。

請繼續往下閱讀...

但別被騙了。

Lisa以客座設計師身份操刀紐約潮牌2026年春季系列。（翻攝自IG）

真正讓全網炸鍋的是「AFTER DARK」。

全黑語彙、100%羊皮多功能皮夾克、鏤空剪裁連身衣……直到壓軸那套V領蕾絲連身裙登場，內搭蕾絲內衣，全透設計毫不遮掩，曲線一覽無遺，性感尺度直接拉到天花板。

照片一釋出，粉絲留言區瞬間失守：「這真的可以嗎？」、「我心臟不行了！」、「這系列根本為Lisa而生！」。

Lisa照片一釋出，粉絲留言區瞬間失守。（翻攝自IG）

Lisa不只親自演繹，更從設計概念就參與其中，把她的雙面魅力完整拆解，白天是浪漫女孩，夜晚是暗黑女王。而最可怕的是，這系列將於美東時間2月20日上午11點正式開賣。以Lisa的帶貨能力，外界已經預測又是一場「災難級秒殺」。Lisa這波跨界，不只是在賣衣服，而是在宣告：她的影響力，已經不只屬於K-POP。

Lisa的影響力，已經不只屬於K-POP。（翻攝自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法