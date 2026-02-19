（圖輯）網紅「尼莫」仙氣迎春！寫真甜心首曝新年願望

尼莫手持「馬年行大運」春聯自信亮相，一雙電眼電力十足。這份開朗背後是金牛座獨立、堅韌的靈魂，尼莫用最燦爛的笑容，陪大家開啟充滿希望的2026年。（記者王藝菘攝）

〔記者王藝菘／台北報導〕過年就是要看美女洗洗眼！這次我們特別找來人氣爆棚的金牛座美少女網紅「尼莫」跟大家拜年。瞧她穿著超有節慶感的紅格紋短裙，手裡拿著舞獅小物和春聯，那對電力十足的大眼睛配上甜美的笑容，真的讓人一秒戀愛！

馬年行大運！尼莫親自展示賀歲春聯，祝大家新年福氣滿滿。（記者王藝菘攝）

尼莫手持舞獅小物俏皮拜年，金牛女孩的甜美笑容瞬間融化粉絲。（記者王藝菘攝）

身為典型的金牛座女孩，尼莫當初入行其實超隨性，純粹是想 Cosplay 自己喜歡的遊戲角色，沒想到一拍成名。別看她外表嬌小可愛，尼莫內心可是住著一個獨立的小巨人，因為從小在單親家庭長大，讓她早早就學會自理，性格比起同齡人更穩重踏實。踏入 2026 年，尼莫更是拿出了金牛座的拚勁，計畫挑戰展場 PG、SG，還要努力練舞甩掉肢體障礙，最正經的頭號目標就是，「今年一定要出一本實體的個人寫真集！」

精緻五官電力十足，讓她在鏡頭前自信滿分。（記者王藝菘攝）

雖然身軀嬌小，尼莫卻有著金牛座特有的堅韌與成熟內心。（記者王藝菘攝）

過年期間，依然排滿了工作行程。（尼莫提供）

至於粉絲最關心的感情話題，務實又感性的尼莫大方分享，金牛座女孩最招架不住那種「顧家又貼心」的男生。對她來說，對方一定要成熟穩重、情緒穩定，最好還要有肩膀且懂得理財規劃。比起甜言蜜語，那種能給予滿滿安全感、讓她安心依靠的類型才是首選。尼莫最後也俏皮地祝大家龍年大吉，新的一年都能跟她一樣勇敢追夢，也希望大家能多多支持她的寫真集計畫喔！

