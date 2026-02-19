自由電子報
娛樂 日韓

韓星被爆有3歲私生子！韓網瘋猜身分

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國媒體今天（19日）報導，一名Kpop歌手A與前女友育有一名3歲私生子（非婚生子女），引發韓國網友熱烈討論。

據《MHN》取得的資料顯示，A與前女友的孩子於2022年下半年出生，目前大約3歲。由於法律規定，非婚生子女必須經過生父認領程序，才能在法律上確立親子關係並享有父子相關權利，如繼承權、親權及醫療同意權等，不過至今尚不清楚A是否已完成相關法律程序。A身邊的消息人士表示，A並沒有對孩子撒手不管，仍持續提供一定程度的經濟支持。

相關報導在「theqoo」討論度很高。（翻攝自theqoo）相關報導在「theqoo」討論度很高。（翻攝自theqoo）

消息一出，韓國知名論壇「theqoo」上的網友討論度居高不下，至截稿前已經有超過400則留言，網友紛紛表示，「是誰啊」、「是二代還是三代？」、「連避孕都不會嗎？」、「歌手版的鄭雨盛嗎」、「又不是婚外情沒關係吧」、「誰是最受歡迎的韓國流行歌手？」、「如果這件事跟孩子的媽達成協議，我覺得也沒必要去問了」。

網友也推測，「應該不是韓團偶像，如果是偶像會直接寫偶像」、「可能並不有名」、「如果是大眾熟悉的歌手，應該會寫更多頭銜」、「一位人氣韓國流行歌手，可能到時候聽到名字也會想說是誰」、「如果標題裡沒寫頂級歌手，我們可能就不認識這個人了」。

