WBC電視看不到！日本Netflix急宣布降價 訂閱只要100元

〔娛樂頻道／綜合報導〕影音串流平台Netflix取得WBC世界棒球經典賽日本的轉播權，被日本國內形容是「黑船來襲」，引起不少討論。不過日本Netflix突然祭出優惠，從2月19日起至3月18日註冊的新用戶，第一個月從原價890日圓（約台幣180元）降至498日圓（約台幣101元），吸引非用戶的球迷支持。

為搶WBC球迷，Netflix宣布降價。（翻攝自Netflix X）

WBC無法在電視上看到，確實引發不少日本球迷不滿，不過Netflix倒是也釋出善意，先前宣布在日本武士隊30名球員的家鄉進行公開轉播，現在則擴大到全日本150個場所。Netflix內容部門的副總裁坂本和隆表示：「我們希望不只是在家中，也能在城市各處打造大家聚在一起享受WBC的場所，也希望藉此成為下一世代的球迷接觸棒球魅力的契機。」

梶裕貴、內山昂輝、花江夏樹、宮野真守擔任WBC過往賽事的旁白。（翻攝自Netflix X）

對於Netflix祭出優惠價格，吸引球迷訂閱，日本網友看法兩極，有些人舉雙手贊成，「打折很棒欸」、「這個有打中我，只要498元就能看WBC，很划算」、「哇幾乎是半價，我趕快訂閱」、「少吃一個超商便當就有了，只能謝謝Netflix了」、「不用一杯星巴克的錢就能支持日本武士隊」。不過也有人仍是搖頭，認為是Netflix敵不過日本民間的壓力，只好降價，「我覺得吸引力不大」、「還是想用電視看比較好」。

WBC的日本球評陣容相當豪華。（翻攝自Netflix X）

渡邊謙、二宮和也力挺WBC。（翻攝自Netflix X）

Netflix近期為WBC製作一系列節目，請來渡邊謙擔任大使，二宮和也則是特別支持者，應援曲則是由B'z的稻葉浩志獻唱，另外找來梶裕貴、花江夏樹、宮野真守、內山昂輝等重量級聲優擔任旁白，回顧WBC過往的比賽，簡直是全明星陣容。球評陣容更是相當豪華，包括五十嵐亮太、岩隈久志等18位大咖，將從3月5日至18日為日本觀眾解說47場比賽。

