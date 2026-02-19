自由電子報
娛樂 最新消息

凱莉10年不回婆家吃年夜飯 「自己爸媽自己顧」留言區炸鍋

凱莉（左）與老公「大公主」結婚邁入第10年。（翻攝自IG）凱莉（左）與老公「大公主」結婚邁入第10年。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕《百靈果News》的凱莉與老公「大公主」結婚邁入第10年。凱莉分享，結婚以來夫妻倆的年夜飯都是各自回自己家裡吃，而大公主在新婚第一年就曾對媽媽直說：「你要看的是我，我有回來就好，妳管別人家女兒有沒有來。」

雖然年夜飯沒有跟著大公主回婆家，但婆婆依舊對凱莉相當疼愛。凱莉表示自己偶爾會去探望婆婆，還得意喊話「其他男士也能做到」，沒想到留言區卻意外掀起戰火。

凱莉表示自己偶爾會去探望婆婆，還得意喊話「其他男士也能做到」。（翻攝自臉書）凱莉表示自己偶爾會去探望婆婆，還得意喊話「其他男士也能做到」。（翻攝自臉書）

不少網友在留言區爭論激烈，有人批評：「我不會把這種贏過婆婆的得意模樣PO上來炫耀，再怎樣她是長輩」、「這種事雙方講好就好，怎麼一副很得意的樣子。」也有人反嗆：「大過年還要說教，我們怎麼規劃關你屁事。」

凱莉認為「自己爸媽自己顧」。（翻攝自臉書）凱莉認為「自己爸媽自己顧」。（翻攝自臉書）

凱莉則認為「自己爸媽自己顧」，老公也相當認同，甚至當她提到「她（婆婆）說不定會想我啊」，還被老公反駁：「不會，妳想太多。」

前年8月升格人母的凱莉，目前女兒已經1歲半，夫妻倆甚至以猜拳方式決定年夜飯由誰帶孩子、跟著誰回家吃。

