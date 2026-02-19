不是他殺也非自殺 《摩登大聖》反派男星死因出爐

曾演出《摩登大聖》、《黑色追緝令》等經典作品的美國演員彼得格林死因出爐。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾演出《摩登大聖》、《黑色追緝令》等經典作品的美國演員彼得格林（Peter Greene），去年12月12日被發現陳屍於紐約下東城的公寓內，享壽60歲，消息當時震驚影迷。

而在經過近兩個月調查後，法醫於本月18日正式公布死因，揭開這場令人惋惜的悲劇真相——彼得格林左側腋下遭槍擊，導致肱動脈損傷，研判他，被判定為「悲劇性意外」。

警方研判彼得格林死因為，不慎誤擊槍枝，最終因大量失血不幸喪命。（翻攝自X）

據了解，當時彼得格林住處連續多日不斷傳出音樂聲，鄰居察覺異常後報警。警方到場後，發現他臉朝下倒臥在客廳地板，現場留有血跡，隨後確認死亡。

法醫調查後將此案判定為「自殘性意外槍擊」，排除自殺與他殺的可能性，事件也讓外界唏噓不已。

一代反派男星彼得格林驟然殞落，留給影迷無限感慨。（翻攝自X）

彼得格林是90年代最具代表性的銀幕反派之一，憑藉陰沉氣場與強烈存在感留下深刻印象。其經紀人也在聲明中哀悼表示：「彼得是一位才華橫溢的藝術家，雖然他在銀幕上常令人不寒而慄，但私底下的他其實慷慨且溫柔。他的離去是影壇的損失。」

一代反派男星驟然殞落，留給影迷無限感慨。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

