娛樂 電影

NBA球星才宣布退休！保羅贈送「限量潮鞋」竟被偷

〔記者廖俐惠／綜合報導〕全新動畫電影《潮鞋總動員》（Sneaks）大膽以「球鞋」作為主角，帶領觀眾穿梭紐約街頭，展開一場充滿節奏與熱血的城市逃亡。日前宣布退休的NBA球星保羅（Chris Paul）在片中聲演本人「CP3」，無奈其潮鞋才剛送出去就被偷，潮鞋因此展開一場大冒險。

《潮鞋總動員》馬汀勞倫斯化身幽默的街頭老鞋（左），為初入江湖的非凡提供生存智慧。（原創娛樂提供）《潮鞋總動員》馬汀勞倫斯化身幽默的街頭老鞋（左），為初入江湖的非凡提供生存智慧。（原創娛樂提供）

迪士尼兒童動畫名導羅伯愛德華茲（Rob Edwards）與好萊塢資深動畫製作人克里斯多福詹金斯（Christopher Jenkins）聯手推出全新冒險動畫電影《潮鞋總動員》。故事圍繞著一對限量潮鞋姊弟「非凡」與「璀璨」，原本安穩待在高級鞋盒裡的他們，因為一場竊盜風波被迫踏上街頭，第一次感受城市的塵土、刮痕與碰撞。

《潮鞋總動員》透過球鞋姊弟的冒險旅程，鼓勵孩子勇敢走出舒適圈。（原創娛樂提供）《潮鞋總動員》透過球鞋姊弟的冒險旅程，鼓勵孩子勇敢走出舒適圈。（原創娛樂提供）

幕後卡司眾星雲集，漫威影星「獵鷹」安東尼麥基（Anthony Mackie）為主角「非凡」獻聲，詮釋一隻害怕改變、卻不得不突破自我的名牌鞋；《絕地戰警》馬汀勞倫斯（Martin Lawrence）則配音街頭老鞋「J.B.」，用滿身刮痕教會非凡真正的生存哲學。饒舌歌手Swae Lee、Roddy Ricch、Quavo以及NBA球星保羅（Chris Paul）皆參與配音，音樂則由葛萊美製作人DJ Mustard操刀，讓整部作品洋溢濃厚嘻哈靈魂。

《潮鞋總動員》故事從少年籃球員艾德意外贏得限量款潮鞋展開，結局給予年輕世代深刻祝福。（原創娛樂提供）《潮鞋總動員》故事從少年籃球員艾德意外贏得限量款潮鞋展開，結局給予年輕世代深刻祝福。（原創娛樂提供）

《潮鞋總動員》融合球鞋收藏文化、美式街頭元素與嘻哈音樂，讓角色在哈林區街頭奔走穿梭，碰撞出屬於城市的節奏與生命力，並透過球鞋姊弟的冒險，鼓勵孩子勇於突破框架、挑戰自我，以及學習團隊合作的精神。外媒盛讚：「這部電影告訴孩子們磨損與刮痕都不是壞事，而是紀錄著你經歷的冒險與學到的事。」主演安東尼麥基亦表示：「非凡這個角色體現了『失敗是成長的必要之惡』，有時你必須冒險一試，看看自己能走多遠！」

《潮鞋總動員》以球鞋視角展開紐約大冒險，更融合巷口籃球賽等道地美式街頭元素。（原創娛樂提供）《潮鞋總動員》以球鞋視角展開紐約大冒險，更融合巷口籃球賽等道地美式街頭元素。（原創娛樂提供）

安東尼麥基為《潮鞋總動員》主角「非凡」獻聲，肯定失敗與冒險對於成長的意義。（原創娛樂提供）安東尼麥基為《潮鞋總動員》主角「非凡」獻聲，肯定失敗與冒險對於成長的意義。（原創娛樂提供）

NBA球星保羅驚喜獻聲《潮鞋總動員》，本尊演出「CP3」。（原創娛樂提供）NBA球星保羅驚喜獻聲《潮鞋總動員》，本尊演出「CP3」。（原創娛樂提供）

《潮鞋總動員》講述一名心懷職籃夢的少年艾德，某天幸運中獎，而贏得保羅贈送的潮鞋，正想穿上新鞋下場比賽，卻引發狂熱收藏家的嫉恨而出手偷竊。潮鞋姊弟檔「非凡」與「璀璨」匆忙展開逃亡旅程，大膽踏上陌生而嶄新的城市街頭。電影將於2月26日中英文版同步上映，更多資訊請關注原創娛樂粉絲專頁。

