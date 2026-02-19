自由電子報
娛樂 電視

超正空姐化身主持開唱 板橋慈惠宮3天湧數萬人朝聖

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾演過電影《哈勇家》的空服員辛甘，近日擔任板橋慈惠宮新春媽祖系列活動主持人兼開場演出嘉賓，成為全場最大亮點。宮熱鬧登場，連續三天將舞台演出與民俗科儀巧妙融合，吸引數萬名信眾與外籍遊客湧入參與，現場人潮洶湧，甚至一度造成板橋周邊路段交通壅塞，盛況空前。

一場活動成了辛甘的變裝秀。（板橋慈惠宮提供）一場活動成了辛甘的變裝秀。（板橋慈惠宮提供）

慈惠宮主委賴春穆表示，今年主持人條件不只要求舞台經驗，更重視國際視野、臨場語言能力與跨文化溝通素養。在眾多推薦人選中，最終選定辛甘，正是看中她具備國際線空服背景，以及多場大型活動主持累積的高口碑，「事實證明，她是最適合的人選。」

大年初一清晨，侯友宜將新春首站行程安排至板橋慈惠宮參香祈福，辛甘為配合市長行程，一早盛裝到場待命，意外獲得市長與主委親贈大紅包，開春就討得好彩頭。她笑稱自己「初一就發財」，今年財運肯定一馬當先，現場民眾更齊聲祝她「發發發」，歡樂氣氛瞬間拉滿。

辛甘開心拿到主委大紅包。（板橋慈惠宮提供）辛甘開心拿到主委大紅包。（板橋慈惠宮提供）

除了主持功力備受好評，辛甘也親自參與開場演出設計，將部落節奏與流行音樂元素融合，重新編排成創新組曲，多首耳熟能詳的旋律以嶄新節奏呈現，舞台張力十足，一開場便成功炒熱全場氣氛，迅速掀起新春高潮。她再度展現主持、歌唱、舞蹈與語言實力兼具的「全能型」才華，讓台下觀眾驚呼連連。

