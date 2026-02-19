自由電子報
娛樂 電視

韓啦啦隊女神李晧禎騎馬拜年收紅包！接「綠鑽石」掀高潮

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊繡惠、籃籃、阿翔與韓籍啦啦隊女神李晧禎錄製的民視、八大《綜藝新時代》，日前前進台南新化取景，播出時正逢馬年大年初四，主持群依序騎著駿馬帥氣亮相，向觀眾拜年祝賀「馬年行大運」。聊到過年習俗，眾人好奇台、韓有何不同，李晧禎分享韓國的拜年傳統「歲拜」，晚輩會向長輩行大禮祝賀新年，長輩則會回贈「歲拜錢」。話才說完，楊繡惠立刻掏出紅包，用韓文向李晧禎拜年並遞上紅包，籃籃、阿翔見狀也跟著行大禮討紅包，現場瞬間變成大型拜年現場，畫面溫馨又逗趣。

李晧禎（左起）和楊繡惠、阿翔、籃籃秀出手上被稱為「綠寶石」的錫蘭橄欖。（民視提供）李晧禎（左起）和楊繡惠、阿翔、籃籃秀出手上被稱為「綠寶石」的錫蘭橄欖。（民視提供）

一行人接著前往「綠鑽石的故鄉」，阿翔手提麻布袋，神秘兮兮帶大家鑽進山林，號稱要來「接鑽石」。一聽到鑽石，楊繡惠眼睛發亮，還拉著李晧禎興奮分享「有diamond！」眾人齊聲高喊「綠寶石」後，果真有一串綠色物品從天而降落入袋中，原來是被稱為「綠寶石」的錫蘭橄欖。

楊繡惠（左起）、阿翔、籃籃和李晧禎開心領紅包。（民視提供）楊繡惠（左起）、阿翔、籃籃和李晧禎開心領紅包。（民視提供）

籃籃（左起）、楊繡惠、李晧禎和阿翔馬年騎馬拜年。（民視提供）籃籃（左起）、楊繡惠、李晧禎和阿翔馬年騎馬拜年。（民視提供）

職人林靖文登場介紹，錫蘭橄欖因營養價值高、富含膳食纖維與礦物質，加上新化為全台最大產地，成為在地「五寶」之一，過年製成蜜餞更有迎財之意。眾人不僅親手體驗製作橄欖蜜餞，還加碼品嘗橄欖酵素火鍋與滷肉飯，讓籃籃直呼：「如果能搭帳篷、邊吃火鍋邊慢活旅行，真的太幸福了！」

