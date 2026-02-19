自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（專題）看盡台灣影史30年！盤點5部圓山大飯店名作 密道、總統行館入鏡

圓山大飯店是台灣知名代表性地標。（翻攝自臉書）圓山大飯店是台灣知名代表性地標。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台北知名地標「圓山大飯店」是台灣首家五星級飯店，曾經接待許多外國元首，堪稱是我國的門面。不少電影劇組也在圓山大飯店取景，從1994年李安的《飲食男女》，到如今許承傑的電影《雙囍》，同一個大廳看盡影史30年，讓這座十四層宮殿式大樓成為全台最華麗的片場。

《飲食男女》中郎雄（右）飾演圓山大飯店的大廚老朱。（國家影視聽中心提供）《飲食男女》中郎雄（右）飾演圓山大飯店的大廚老朱。（國家影視聽中心提供）

一、李安《飲食男女》（1994）

《飲食男女》是導演李安《父親三部曲》中的第三部曲，男主角郎雄飾演的父親老朱正是圓山大飯店的大廚，電影開頭就出現夜晚中閃閃發光的圓山大飯店，接著老朱搭計程車抵達圓山大飯店門口，還有身穿紅色制服的接待人員為他關車門，接著老朱走過飯店最標誌性的大廳，穿梭於廚房，鏡頭彷彿從劍潭山下緩緩推進，帶領觀眾像探險般，深入這座迷宮。

《一一》的坎城紀念海報採用洋洋站在圓山大飯店Y字形階梯的畫面。（甲上娛樂提供）《一一》的坎城紀念海報採用洋洋站在圓山大飯店Y字形階梯的畫面。（甲上娛樂提供）

二、楊德昌《一一》（2000）

若要稱圓山大飯店在國際上最著名的代表作，絕對不能不提到《一一》。片中阿弟的婚禮就辦在圓山大飯店，吳念真飾演的NJ牽著兒子洋洋走在大廳的紅柱之間，還在電梯前遇到舊愛柯素雲，一幕幕全出自圓山大飯店。最令人印象深刻的莫過於洋洋站在紅色的Y字型階梯，這一個畫面在去年《一一》上映25週年、以全新4K數位修復版成為坎城影展經典單元開幕片時，就以此當作紀念海報，掀起台灣影迷瘋搶。

《菜鳥新移民》第三季的開頭就來到了圓山大飯店。（翻攝自臉書）《菜鳥新移民》第三季的開頭就來到了圓山大飯店。（翻攝自臉書）

三、美劇《菜鳥新移民》第三季（2016）

《菜鳥新移民》第三季開頭就是到台灣拍攝，朴藍道帶著一家人飛來台灣要參加「老周」鄭康祖的婚禮，本以為可能是在公園辦桌，結婚竟然是選在圓山大飯店舉行，老周站在Y字型階梯隔空與鄭康祖對話，拍出圓山大飯店大廳的氣派。

《詐團圓》在圓山大飯店拍攝，讓總統行館登上大銀幕。（台北双喜電影提供）《詐團圓》在圓山大飯店拍攝，讓總統行館登上大銀幕。（台北双喜電影提供）

四、葉天倫《詐團圓》（2023）

《詐團圓》是2023年賀歲檔電影，片中部分場景選在圓山大飯店拍攝，其中總統行館6個房間更是70年來首度登上大銀幕。這座曾接待過66位總統的行館，在片中被打造為陳淑芳的豪華香閨，連隋棠都忍不住「偷睡」體驗一下。原本劇組打算以搭景方式重現豪宅內部，卻因疫情影響忍痛拆除布景，所幸當時傳出總統行館對外開放的消息，讓導演葉天倫得以順利「入主」取景拍攝，也意外成就這次難得的銀幕曝光。

劉冠廷、蔡凡熙、洪群鈞等人在《雙囍》中，於圓山大飯店的大廳奔跑。（水花影業提供）劉冠廷、蔡凡熙、洪群鈞等人在《雙囍》中，於圓山大飯店的大廳奔跑。（水花影業提供）

《雙囍》的文定儀式是在圓山大飯店的國宴廳拍攝。（水花影業提供）《雙囍》的文定儀式是在圓山大飯店的國宴廳拍攝。（水花影業提供）

四、許承傑《雙囍》（2026）

相較於其他電影，《雙囍》有高達8成的場景都是在圓山大飯店拍攝，拍攝期一個月有20天都在圓山大飯店取景，從劉冠廷搭上婚車繞圓山大飯店，接著又匆匆忙忙在大廳中奔跑，再到庹宗華等人的客房，文定儀式又在國宴廳拍攝，劉冠廷飾演的大廚在廚房穿梭，接著又有僅內部人員才知道的員工通道，以及最神秘的「密道」，《雙囍》幾乎把圓山大飯店用好用滿。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中