（專題）看盡台灣影史30年！盤點5部圓山大飯店名作 密道、總統行館入鏡

〔記者廖俐惠／台北報導〕台北知名地標「圓山大飯店」是台灣首家五星級飯店，曾經接待許多外國元首，堪稱是我國的門面。不少電影劇組也在圓山大飯店取景，從1994年李安的《飲食男女》，到如今許承傑的電影《雙囍》，同一個大廳看盡影史30年，讓這座十四層宮殿式大樓成為全台最華麗的片場。

一、李安《飲食男女》（1994）

《飲食男女》是導演李安《父親三部曲》中的第三部曲，男主角郎雄飾演的父親老朱正是圓山大飯店的大廚，電影開頭就出現夜晚中閃閃發光的圓山大飯店，接著老朱搭計程車抵達圓山大飯店門口，還有身穿紅色制服的接待人員為他關車門，接著老朱走過飯店最標誌性的大廳，穿梭於廚房，鏡頭彷彿從劍潭山下緩緩推進，帶領觀眾像探險般，深入這座迷宮。

二、楊德昌《一一》（2000）

若要稱圓山大飯店在國際上最著名的代表作，絕對不能不提到《一一》。片中阿弟的婚禮就辦在圓山大飯店，吳念真飾演的NJ牽著兒子洋洋走在大廳的紅柱之間，還在電梯前遇到舊愛柯素雲，一幕幕全出自圓山大飯店。最令人印象深刻的莫過於洋洋站在紅色的Y字型階梯，這一個畫面在去年《一一》上映25週年、以全新4K數位修復版成為坎城影展經典單元開幕片時，就以此當作紀念海報，掀起台灣影迷瘋搶。

三、美劇《菜鳥新移民》第三季（2016）

《菜鳥新移民》第三季開頭就是到台灣拍攝，朴藍道帶著一家人飛來台灣要參加「老周」鄭康祖的婚禮，本以為可能是在公園辦桌，結婚竟然是選在圓山大飯店舉行，老周站在Y字型階梯隔空與鄭康祖對話，拍出圓山大飯店大廳的氣派。

四、葉天倫《詐團圓》（2023）

《詐團圓》是2023年賀歲檔電影，片中部分場景選在圓山大飯店拍攝，其中總統行館6個房間更是70年來首度登上大銀幕。這座曾接待過66位總統的行館，在片中被打造為陳淑芳的豪華香閨，連隋棠都忍不住「偷睡」體驗一下。原本劇組打算以搭景方式重現豪宅內部，卻因疫情影響忍痛拆除布景，所幸當時傳出總統行館對外開放的消息，讓導演葉天倫得以順利「入主」取景拍攝，也意外成就這次難得的銀幕曝光。

四、許承傑《雙囍》（2026）

相較於其他電影，《雙囍》有高達8成的場景都是在圓山大飯店拍攝，拍攝期一個月有20天都在圓山大飯店取景，從劉冠廷搭上婚車繞圓山大飯店，接著又匆匆忙忙在大廳中奔跑，再到庹宗華等人的客房，文定儀式又在國宴廳拍攝，劉冠廷飾演的大廚在廚房穿梭，接著又有僅內部人員才知道的員工通道，以及最神秘的「密道」，《雙囍》幾乎把圓山大飯店用好用滿。

