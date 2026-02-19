嫩妻劉依純遭鮮肉當眾包夾 包偉銘傻眼洩心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕包偉銘與劉依純農曆春節行程滿檔，除夕夜先回岳母家圍爐，除夕、初一則在招呼親朋好友，好不容易有點過年感覺，昨天初二就立刻收拾行李到台南演出，幾乎沒有喘息的時間。包偉銘笑說，過年關鍵字只有「跑不停」三個字，從吃年夜飯一路忙到初三，比上班還操。

ARKis與劉依純開心合影，包偉銘在旁看傻眼。（翰森娛樂提供）

夫妻倆直奔關廟彩排演出，演出藝人還有許效舜、Gino、郭婷筠、彭正、包庭政、談詩玲與人氣男團ARKis、女團Give me five、GMF、林琇琪、翁鈺鈞，跨世代卡司讓現場掌聲不斷。

包偉銘號召劉依純、許效舜、Gino、包庭政等藝人到台南演出。（翰森娛樂提供）

有趣的是，劉依純在後台被ARKis圍住搶合照，小鮮肉排隊卡位，包偉銘站在旁邊忍不住笑說：「我是不是失寵了？」大家笑成一團，氣氛超像粉絲見面會。

包偉銘、劉依純與吳進男夫婦及主委輝哥參加春節活動。（翰森娛樂提供）

劉依純前陣子重感冒，她恢復清亮嗓音後開唱，現場觀眾也給予熱情的掌聲，活動還有舉辦了擲筊活動，最大獎是汽車一台，許多民眾排隊試手氣，藝人也邊看邊喊聲，直呼比演出還緊張。

