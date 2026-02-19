自由電子報
娛樂 音樂

R&B小辣椒傻眼Threads無人討論 她親洩心聲：怎麼可能

〔記者陽昕翰／台北報導〕Hit Fm聯播網賀歲迎新春，星光雲集陪聽眾歡度金馬年！Jocelyn 9.4.0與曹楊在大年初三接棒主持節目，陪大家熱鬧過節。

Jocelyn 9.4.0笑說，大年初三想必不少人已被親戚「連環問」到頭昏腦脹，她也大方傳授應對妙招：「只要聊到敏感話題，就立刻舉杯敬長輩，笑說『有好消息一定第一時間告訴大家！』」更打趣，酒精是化解尷尬的最佳催化劑。朋友，在馬年能遇見心愛的人、馬上幸福，在感情中更認識自己，彼此相知相惜，一起成為更好的人。

Jocelyn 9.4.0陪伴聽眾度過大年初三。（Hit Fm提供）Jocelyn 9.4.0陪伴聽眾度過大年初三。（Hit Fm提供）

回顧去年，她看到有網友在Threads詢問好聽的華語R&B歌曲，卻沒人推薦她的作品，讓自稱「R&B小辣椒」的她忍不住心想：「怎麼可能沒人提到我？」也因此下定決心，要創作出讓人一聽就記住的浪漫R&B。她預告2026年要推出首張正規實體專輯，不忘喊話：「希望『脆』上滿滿都是在討論我的歌！」

曹楊主持電台節目。（Hit Fm提供）曹楊主持電台節目。（Hit Fm提供）

曹楊去年發行迷你專輯《你終結了我的流浪》，他公開自己精心安排的過年歌單，意外收錄不少快歌與電子舞曲。他笑說，別以為他常唱抒情歌就只聽慢歌，其實私下聽歌口味反差很大，流行與舞曲都愛，像是BABYMONSTER的《Like That》就是他的日常循環歌曲之一，這樣的反差也讓粉絲直呼新鮮。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

