娛樂 音樂

最遠只到烏來！昔日玉女歌手過年吃剩菜 吐心酸願望：找人伴遊九份

〔記者胡如虹／台北報導〕昔日玉女歌手吳雪芬春節一個人孤單過節，忍不住感嘆老公過世6年來，她最遠的旅遊只去了烏來老街，這輩子還沒有去過九份，很希望今年能有個親密愛人陪伴去九份走一走！

昔日玉女歌手吳雪芬哀嘆春節一個人孤孤單單。（吳雪芬提供）昔日玉女歌手吳雪芬哀嘆春節一個人孤孤單單。（吳雪芬提供）

吳雪芬曾經是歌壇的玉女歌手，也曾經和潘迎紫合作過《一代皇后大玉兒》，在劇中飾演皇后，溫柔婉約的模樣仍留在很多劇迷心中。吳雪芬嫁作人婦淡出演藝圈後，和老公從事古董生意，但因老公罹癌生病10年，她散盡積蓄照顧老公。

沒想到老公過世這6年來，因為剛好碰到疫情，經濟不景氣古董滯銷，她月收入不到一萬元，只能貸款度日。沒錢也沒心情出遊，吳雪芬說她的活動範圍只在烏來、京站、教會，還有每個月自辦的歌友會。

吳雪芬常常一個人待在家裡。（吳雪芬提供）吳雪芬常常一個人待在家裡。（吳雪芬提供）

今年過年吳雪芬原本期待女兒可以回家陪她過年，沒想到女兒生病沒辦法回娘家，她哀怨的說：「年夜飯花了3100元，小女沒回來，我娘吃得很少，剩一堆剩菜。新年每天吃剩菜，唉！真是的！」

吳雪芬說她住在烏來透天厝，媽媽住一層，她住一層，大多數時間她都是一個人，慢慢習慣，也認命了，日子就這麼孤單的過，不過這兩天看朋友傳來開心出遊的影片，她又忍不住期待身邊能有個伴，可以陪她出去走走。

吳雪芬期待能遇到知心人帶她去九份走一走。（吳雪芬提供）吳雪芬期待能遇到知心人帶她去九份走一走。（吳雪芬提供）

「我這輩子還沒有去過九份。」吳雪芬雖然住在台北，卻連九份都沒有去過。所以她的新年願望除了有復出唱歌、演戲的機會，家中的古董能賣出去，也期待能遇見一位知心人帶她去九份走一走。

