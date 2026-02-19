自由電子報
《大生意人》噴8億還原晚清市容！陳曉逆風對抗資本主義 私下樣貌曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳曉、孫千領銜主演的古裝劇《大生意人》講述滿腹經綸的書生「古平原（陳曉 飾演）」科舉遭人陷害，被流放途中意外闖入私鹽商隊，因緣際會下開始從商，他以票號立足、茶業發家、鹽業立業逐步壯大，與晉商、徽商、京商、洋商多方博弈，最終逆襲成為一代「商界巨擘」的傳奇故事。除了劇情緊湊外，劇組斥資6000萬人民幣專門搭建古城票號街，真實還原晚清咸豐末年的街景市容，電影般的畫面質感令觀眾驚嘆不已。

陳曉在《大生意人》飾演古平原。（愛爾達電視提供）陳曉在《大生意人》飾演古平原。（愛爾達電視提供）

「戲劇男神」陳曉演技再進化，他用細膩演技完美詮釋「古平原」從科舉場上的失意者，到後期誤打誤撞入商海、成為商界傳奇的心路歷程，被讚譽展現了極強的韌勁與大義，他也曾經在訪問中透露，為了更加貼近「古平原」的角色，不但提早兩個月學習算盤、研究山西票號史料，還為戲刻意減重9公斤。

劇中「古平原」歷經了一次次磨難，才逆風翻盤對抗資本主義，陳曉說：「他也是經過這些事情後，才知道自己能有這麼多變化、潛力，我覺得他身上的堅韌、隱忍、外圓內方、永遠都保持一顆赤子之心，都很值得學習。」此外，劇組更邀請了朱亞文、黃志忠、朱茵等一眾實力派演員加盟，這群影帝影后透過深厚的台詞功力，精準詮釋清末商界與官場中錯綜複雜的人格面貌，也讓《大生意人》自開播後好評不斷。

孫千在《大生意人》飾演常玉兒。（愛爾達電視提供）孫千在《大生意人》飾演常玉兒。（愛爾達電視提供）

「實力派女神」孫千所飾演的「常玉兒」，是一位在曠野中成長的女孩，和「古平原」在流放的途中相遇，因賞識對方的野心和能力，跟隨他開啟經商之路，並多次運用商戰幫助他翻盤而上。陳曉曾在訪問中提到，「孫千演戲也是特別在乎感覺，很生動、很自然，我們之間的感情戲應該沒有一場是提前設計好的，所以一切都要隨機應變。」而導演也有稱讚過陳曉是「劇組勞模」，總是最早到片場、最晚離開，對此，陳曉則表示，「他有說過，但我怎麼好意思呢，他在片場待的時間比我還多啊」。《大生意人》2月20日起，週一至週五晚間7點愛爾達綜合台全台首播。

