鄭伊健《百萬人推理》流利中文嚇壞網友！超大咖配音員竟是金鐘男星

〔記者蕭方綺／台北報導〕港星鄭伊健早年因主演《古惑仔》系列而爆紅，他飾演的陳浩南有情有義、英勇無畏，成為當年全亞洲青少年的偶像，他近日在Netflix影集《百萬人推理》飾演刑警，不少網友追完這齣影集，驚訝他的口音相當標準，其實他之前受訪時曾談過這問題，坦言是曾獲金鐘戲劇男配角獎的「Darren」邱凱偉替他配音，Darren事後也得意說：「終於可以理直氣壯的說我和鄭伊健『一起』飆戲了吧！」

鄭伊健演出《百萬人推理》，掀全民辦案熱潮。（Netflix提供）

其實鄭伊健日前接受媒體訪問時，香港口音頗重，跟劇中咬字相差甚遠，跟他對手戲多的李李仁也表示自己過往拍戲，大概知道對手的台詞，知道哪邊要接話就好，「但跟伊健拍戲，我必須要記得他全部台詞，清楚知道他講到哪，才能做什麼反應。」主要是因為鄭伊健的中文沒有太標準，帶有濃厚的香港腔。

鄭伊健（左）在《百萬人推理》肉身擋車，後車廂解救女兒陳姸霏。（Netflix提供）

因為他的口音，劇組找來「Darren」邱凱偉配音，導演蘇文聖表示一開始找《古惑仔》電影配音的前輩，但因為他年紀大了，聲音不夠年輕，又想保有一點不是台灣腔，後來聲音指導推薦Darren，沒想到這麼像鄭伊健本人的聲音，讓人驚艷。Darren笑說此次能夠為鄭伊健配音，「真的是我的榮幸，雖然無緣現場同劇演出，但能夠奉獻自己的聲音也算是彌補了的心願。」

Darren作為鄭伊健的配音，直呼很榮幸。（資料照，記者潘少棠攝）

對於配音，鄭伊健一開始還開玩笑說「你知道有AI配音嗎」，導演蘇文聖在旁解釋鄭伊健雖然是配音，但他本人把所有台詞都背下，且認真演出來，才能有這麼一致的嘴型，只是導演後來虧：「但因為他的聲音我聽不懂，後來才決定用配音。」

