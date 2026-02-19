（專題）滑手機不如追劇！程予希私房「3串流平台必看片單」曝光

〔記者蕭方綺／專題報導〕過年還在滑手機、滑到不知道要看什麼嗎？演員程予希直接來拯救選擇障礙！她近日在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》與《百萬人推理》接連交出讓人印象深刻的表現，戲裡戲外都存在感滿滿。趁著農曆年假，她也大方分享「追劇不踩雷」私房片單，從燒腦到走心，保證一看就入坑。

程予希推薦的片單很吸引人。（星星相藝提供）

首先是她親自參演、同時也強力推薦的 《百萬人推理》。程予希形容這部作品節奏快到像在坐雲霄飛車，反轉一個接一個，讓人忍不住狂按「下一集」，追到半夜都不想睡，「看到最後一定會忍不住一直想：到底誰才是巴巴女巫？」

鄭伊健（左）、婁峻碩在《百萬人推理》合作辦案 ，化身「獨行破案警探」及「百萬流量網紅」。（Netflix提供）

想讓腦袋稍微冷靜、順便療癒一下，她則點名班奈狄克．康柏拜區與奧莉薇雅．柯爾曼主演的電影 《沒好婚姻》，目前可在Disney+上收看。這部作品以黑色幽默風格，展現出一段婚姻從美好至崩塌離析的變調過程，沒有灑狗血，而是慢慢把「愛是什麼」、「為什麼要一起生活」這些現實題丟到觀眾面前，看完後很可能會默默對自己的人生與感情狀態進行一輪深度反思。

班尼迪克康柏拜區（左）和影后奧莉薇雅克爾曼在《沒好婚姻》搞笑飆戲。（探照燈影業）

《科學怪人》描述一位超凡的科學家，以及他那狂妄野心所造就的怪物。（Netflix提供）

最後一部則是氣氛瞬間轉暗，由奧斯卡常勝軍、知名導演吉勒摩戴托羅執導的電影《科學怪人》，可在Netflix收看。程予希笑說，一開始以為是在看恐怖故事，結果卻被狠狠戳中內心，那其實是一個被創造、卻又被拋下的孤單靈魂故事，「真正可怕的不是怪物，而是人類自己。」

