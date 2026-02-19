自由電子報
娛樂 電視

韓瑜超正親妹妹曝光！曬「一家三口母女照」 新年喊話：都會更好

〔記者蕭方綺／台北報導〕「八點檔女神」韓瑜過年不只拜年，還順便「曬基因」。她分享農曆年期間與媽媽、妹妹團聚的溫馨合照，罕見曝光高顏值親妹與氣質媽媽，一家三口站在喜氣洋洋的紅色佈景前同框，畫面一出立刻讓網友暴動，直呼：「這家人顏值也太高！」

韓瑜（右）和妹妹今年成功說服媽媽一起到外頭吃年夜飯。（翻攝自臉書）韓瑜（右）和妹妹今年成功說服媽媽一起到外頭吃年夜飯。（翻攝自臉書）

韓瑜也提到今年終於成功說服媽媽「放下鍋鏟」，答應一起出門吃年夜飯，讓她開心不已。她心疼表示，往年媽媽總是親自下廚，實在太辛苦了。

韓瑜（右起）和媽媽、妹妹合照，堪稱韓家三朵花。（翻攝自臉書）韓瑜（右起）和媽媽、妹妹合照，堪稱韓家三朵花。（翻攝自臉書）

不過，說服成功也有小插曲，因為媽媽點頭得太晚，姊妹倆一度找不到餐廳，最後在妹妹朋友神助攻下，心一橫訂了台北101的餐廳，首次解鎖「外食年夜飯」成就。餐點當然好吃，但三人近期都在努力減重，集體化身「小鳥胃」，吃不完的只好打包，讓媽媽帶回家慢慢享用。

韓瑜（左）和妹妹都遺傳媽媽的電眼和甜美笑容。（翻攝自臉書）韓瑜（左）和妹妹都遺傳媽媽的電眼和甜美笑容。（翻攝自臉書）

韓瑜也感性寫下心情：「很珍惜我們三個相聚的時刻，雖然話不多，但看到媽媽跟妹妹都好好的，我也放心一點了。」最後不忘祝福大家新年快樂，「我們都會更好的。」

