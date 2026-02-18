長髮邊佑錫嬌羞反差萌 粉絲直呼太犯規

邊佑錫長髮造型，有大批粉絲點名他神似「國民初戀」秀智。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日以善宰角色走紅的韓國男星邊佑錫，在社群平台上公開一段趣味影片，再度掀起網友熱議。影片中，他戴上一頂結合長假髮設計的帽子，微微低頭、雙頰泛紅，露出略帶嬌羞的神情，與平時高冷帥氣的形象形成強烈反差，讓粉絲直呼「太犯規！」

邊佑錫戴上假髮帽，嬌媚模樣讓粉絲驚呆。（翻攝自網路）邊佑錫戴上假髮帽，「反差萌」造型曝光後，立刻在各大論壇與社群瘋傳。（翻攝自網路）

原來，這是aro娛樂2026年春節「交換福袋」的特別活動，意外爆出的笑料，身穿簡約休閒服的邊佑錫在影片打開福袋，戴上抽中的假髮帽，在鏡頭前露出靦腆笑容，還不時用手輕撥髮絲，姿態自然又帶點羞澀。這組「反差萌」造型曝光後，立刻在各大論壇與社群瘋傳。

請繼續往下閱讀...

不少網友留言表示：「第一眼真的認不出來！」、「這根本女團門面等級」、「比我還適合長髮怎麼辦？」更有大批粉絲點名他神似「國民初戀」秀智，直呼：「某些角度超像秀智！」、「這是佑錫版秀智吧？」、「連害羞表情都很像！」

事實上，邊佑錫近年憑藉多部戲劇作品人氣急升，不僅演技備受肯定，私下自然不做作的個性也深受粉絲喜愛。這次大方嘗試搞怪造型，展現不同魅力，再次證明他不只擁有高挑身材與帥氣外貌，更具備滿滿綜藝感。粉絲們也紛紛敲碗，希望未來能看到他挑戰更多突破形象的造型，甚至笑稱：「乾脆直接演女裝角色好了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法