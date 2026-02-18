自由電子報
娛樂 最新消息

男團隊長刮中1.2萬！他狂買刮刮樂全槓龜 下一張竟有神反轉

Z世代新星男團Ni!KA陪伴聽眾一起度過大年初二。（Hit Fm提供）Z世代新星男團Ni!KA陪伴聽眾一起度過大年初二。（Hit Fm提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕Hit Fm聯播網過年推出馬年新春特別節目，共14組人氣歌手輪番上陣報喜，18日初二由鄭興、才剛成團的Z世代新星男團Ni!KA擔任主持人，陪伴大家一起度過。

鄭興去年發行全新專輯《尋找鄭先生》，過年期間他推薦專輯中的《耶加雪菲》給聽眾，這是一首有關告別舊日戀情，展開全新旅程的歌，歌詞中提到「離愛多遠，才有愛的滋味，我自己支配」，鄭興表示，希望在新的一年，無論你遇到什麼樣的感情裡不順心、工作上的不如意或是生活中的不順遂，沿途風景有高有低，就像喝一杯耶加雪菲，都能在自己的調配下，找出屬於自己的風味。

「初二」特別節目由鄭興主持。（Hit Fm提供）「初二」特別節目由鄭興主持。（Hit Fm提供）

新年新氣象，鄭興提到，新年就是要穿新衣，穿上屬於自己喜歡的搭配與風格，跟喜歡的人分享，他選了蔡旻佑的《OOTD》送給聽眾，「打開我的衣櫃，約定今天見面，想想走在一起的畫面」，希望大家新年都有好心情。

聊到過年大家都喜歡玩刮刮樂，鄭興自稱是中獎絕緣體，但有一年他跟家人走春看到有人在賣刮刮樂，興致一來就買了幾張，但全部沒中，店家說再買幾張一定會中，後來就真的中獎了，鄭興笑說，如果像他這樣的絕緣體也能中獎，不妨在新年期間也試試看手氣，說不定有好運降臨。鄭興最後祝福聽眾馬年一切順心事事如意，有想去的地方都能如願達到目的地，想實現的目標都能馬上行動，走在對的軌道上。新的一年鄭興也會準備好的演出，希望很快跟大家見面。

Ni!KA是歷經激烈競爭選秀節目後，最終由子宸、Li.an、元昕、萊恩和孟潾組成的出道團體。Ni!KA 是New karma的縮寫，象徵五位男孩出道後的冒險是一個全新的開始，「i」與「!」象徵一正一反、無盡輪迴，代表Ni!KA在循環中不斷創造新的因果，挑戰各種困難，成就不同的「i」。而「！」也代表這趟旅程就像一場遊戲，充滿未知的驚喜與挑戰，等待五人一起冒險，開啟Ni!KA的新篇章。

隊長Li.an提到，身為團體裡有24次過年經驗的老手，新年對他來說是最喜歡的假期，最溫馨的時刻，因為一整年都在跑行程跟練習充實自己，很少有這麼長的時間可以陪伴家人，很幸福！而且今年他自豪地說要「有點肩膀」，會發包紅包給媽媽跟奶奶，這也是他人生第一次包給家人，想證明已經是一個小大人了。

Ni!KA老么孟潾笑說，今年是他第18次過新年，往年他都會跟家裡小朋友放煙火，但他想要證明自己長大了，決定要跟長輩們一起吃飯聊天，可是看到其他弟弟妹妹在放鞭炮，他還是控制不住跑出去玩了，他只好認了，原來自己內心還是小孩子啊！其他團員則笑說：「明年再來！」

子宸笑稱自己是吃貨，過年想到的當然就是滿桌美味料理，一想到團圓飯，臉上就不禁掛著微笑，他提到自己在家是「年夜飯小老鼠」擔當，因為家裡兄弟姊妹比較多，但菜一道一道上很快就被夾光，子宸就會忍不住先拿筷子偷夾菜，然後就被長輩罵了！團員開玩笑說，確定是用筷子？不是用手？子宸直呼：「才不會呢！還是要用公筷吧！」

元昕分享，他最喜歡的年菜是媽媽準備的長年菜，這次過年特別節目的歌單，孝順的元昕點播了周杰倫《聽媽媽的話》送給辛苦的媽媽們。其實Ni!KA團員都知道，元昕媽媽很常來現場支持他，看他演出為他應援，元昕感性說，他不擅於表達內心，因為每次想講都會哽咽，所以選擇這首歌送給媽媽，也希望媽媽不用替他擔心，他過得很好。由於元昕在家是老么，他的「腰」還沒老，所以家裡的大掃除由他負責，幽默表示，他在家是「人體吸塵器」擔當。

萊恩則是迎接第19次的過年，他喜歡跟家人一起上街走春，吸收好運氣，跟家人一起去尋找有緣的刮刮樂，萊恩笑說，通常都是媽媽刮中，希望自己可以成為好運擔當，刮中大紅包給家人。講到刮刮樂，隊長Li.an說，他們家有道年菜是金錢蝦餅，他都吃好幾塊，因為象徵財源滾滾，有一次他吃完去玩刮刮樂竟然中了1.2萬元，希望今年延續好運，刮中大獎要帶家人跟Ni!KA團員去吃大餐。

Hit Fm馬年過年特別節目眾星雲集精彩不錯過，快上hitoradio.com網站觀看節目影片，還有過年遊戲彩蛋篇，並請持續鎖定Hit Fm聯播網（北部FM 107.7、中部FM 91.5、南部FM 90.1、宜蘭FM 97.1、花東FM 107.7），除夕到大年初六每天早上9點、10點播出過年特別節目，當天下午4點、晚上11點精彩再重播，陪您歡度新年。

