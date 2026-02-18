電商女王拋棄老公選崔振赫 竟喊寧願蹲臭水溝吃麵

Mavis瑪菲司（右）嗨玩終極二選一，秒棄與老公共進燭光晚餐，笑喊要和崔振赫一起吃陽春麵。（POP Radio提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕大年初二，DJ Emily邀請全方位電商女王Mavis瑪菲司回娘家，作客2026年POP Radio《新年歡樂星－星光馬拉SONG》，不僅在節目中大展送禮功力，兩人也再度火力全開玩起遊戲對決。曾與多位大咖韓星合作的瑪菲司，在「終極二選一」環節中語出驚人，自曝寧願放棄與老公吃燭光晚餐，也要和韓國演員崔振赫在水溝旁吃陽春麵，更害羞透露自己心中的男神竟是「費翔」。

回顧去年，瑪菲司形容自己的工作清單「長得像一條蟒蛇」，不僅與女團Apink成員南珠、演員崔振赫合作，還勇奪首爾國際電影大賞「亞洲演員新人獎」，為事業寫下新里程碑。聊起與崔振赫拍攝MV的幕後花絮，瑪菲司坦言壓力非常大，對方一上戲便瞬間進入角色，讓她絲毫不敢鬆懈。瑪菲司也分享，原本最擔心哭戲會卡關，沒想到情緒醞釀到一半時，竟被化妝師的「定妝噴霧」誤噴到眼睛，瞬間自帶淚光，讓她笑說：「也是要感謝化妝師的神助攻」。

身為公認的「送禮達人」，瑪菲司也在「瑪的禮不思議」遊戲中替Emily解決過年送禮難題。面對愛炫富的表妹，瑪菲司秒答可以送「精品口罩」讓對方閉嘴；遇到好勝心強的表哥，則建議直接幫他報名「龍舟搶旗手」，讓表哥拚個夠；至於愛打麻將的爸爸，瑪菲司馬上自薦要當「正妹牌咖」陪打到底，保證讓長輩心滿意足，連珠炮式的神回覆讓Emily忍不住笑喊：「不愧是妳！」

接著玩起「終極二選一」，被問到要選擇和i-dle舒華還是Apink南珠同團出道，瑪菲司當場陷入天人交戰，直呼「不要挖陷阱題給我跳！」最後以年齡相近為考量選擇南珠。沒想到更狠的還在後頭，當「和老公吃燭光晚餐」對上「和崔振赫在臭水溝旁吃麵」時，Emily話都還沒說完，瑪菲司就毫不猶豫秒選後者，完全不給老公任何翻盤機會，瞬間讓所有人笑翻，瑪菲司打趣表示，跟老公相處已經十幾年，「偶爾也是要換換口味！」

迎接新的一年，瑪菲司再拋驚喜，透露正與一位韓國實力派歌手洽談合作中，若順利促成，勢必為事業版圖再添跨界火花，也請大家拭目以待。完整節目都在2月18日晚上9點POP Radio《新年歡樂星-星光馬拉SONG》新春特別節目。

