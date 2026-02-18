北海道大胃王進總統府爆吃168顆水餃 賴清德親自陪吃

Angela佐藤（右）希望成為台日間的美食橋樑，圖中為總統賴清德、YouTuber Iku老師。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕來自北海道、在台灣擁有高人氣的日籍大胃王Angela佐藤（本名：佐藤綾里），近日在社群拋出震撼彈——她受邀前往總統府參訪，還與總統賴清德一同在員工餐廳大啖水餃。今（18）日Angela佐藤發文，「看到總統開心的樣子，我真的覺得很幸福。台灣真的很美很迷人，北海道也同樣充滿魅力！希望大家有機會也能來北海道玩」。

Angela佐藤在貼文中提到，1919年完工的總統府建築讓她印象深刻，當年還有日本建築師參與設計，讓她感受到台日之間的歷史連結。還笑著說：在紀念品店發現寫著「未來做總統」的小包包，這種幽默感她真的很喜歡，更期望自己能成為台灣跟北海道的美食橋樑。

總統賴清德（中）帶著YouTuber Iku老師（左）、Angela佐藤逛總統府的禮品店。（翻攝自Threads）

Angela佐藤形容這次經驗「難以置信」，更直言是無上的榮幸。她透露，賴清德親自帶她參觀總統府，還請她吃象徵吉祥的水餃，而她也展現大胃王實力，一口氣吃下100顆。

原以為這已經夠驚人，沒想到Angela佐藤隨後加碼透露，為了象徵台灣吉利數字「168（一路發）」，她又追加68顆，最終總數達到168顆水餃，笑稱：「安潔拉的胃袋可沒有那麼單純喔。」

影片中可見，水餃外皮Q彈、肉汁飽滿，她邊吃邊讚嘆「好吃！好食！無限循環模式」，還打趣表示，下次是否挑戰總統府餐廳全菜單，「開玩笑的啦……但其實有一點點認真。」

2026農曆春節期間，台灣總統賴清德邀請日本YouTuber「Iku老師」、著名大胃女王Angela佐藤共同開箱總統府。（總統府提供）

她也準備北海道伴手禮送給賴清德，表示希望未來能成為連結台灣與北海道的「美食橋樑」。

相關影片已在賴清德與Iku老師的YouTube頻道公開，消息曝光後迅速掀起網路熱議。

有網友大讚「台日交流新畫面」、「太可愛了」，從夜市吃到總統府，Angela這趟「水餃外交」之旅，也意外成為新春最具話題的娛樂焦點之一。

