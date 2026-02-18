自由電子報
娛樂 最新消息

許茹芸大安森林公園放閃 驚見生態奇景拍不停 真相讓她不敢置信

許茹芸偕韓籍尪散步大安森林公園驚見神秘鳥群。（茹聲工作室）許茹芸偕韓籍尪散步大安森林公園驚見神秘鳥群。（茹聲工作室）

〔記者胡如虹／台北報導〕台北處處是驚喜！情歌天后許茹芸去年底剛結束繁忙巡演，今年趁著春節飛回台北陪伴父親，韓籍老公「Mr. Big」崔栽誠也甜蜜愛相隨。沒想到這對韓台夫妻檔在大安森林公園散步時，竟被生態池的「神祕鳥群」給深深震撼，許茹芸興奮狂拍傳給友人，結果友人的神回覆讓這場驚喜瞬間變成溫馨又逗趣的小插曲。

許茹芸在大安森林公園狂拍的神秘鳥群。（茹聲工作室）許茹芸在大安森林公園狂拍的神秘鳥群。（茹聲工作室）許茹芸不敢相信這些神秘鳥群竟然是白鷺鷥。（茹聲工作室）許茹芸不敢相信這些神秘鳥群竟然是白鷺鷥。（茹聲工作室）

遠嫁韓國的許茹芸台北家就在大安森林公園附近，因為去年忙著《適合相愛的時辰》巡迴演唱會，一結束巡演好不容易空閒下來，一月底就趕快飛回台陪爸爸，老公Mr. Big也專程飛來台灣陪她一起過年。

平時很少在台北街頭閒逛的她，這兩天和老公到處散步走走，沒想到大安森林公園的生態池看到白鳥成群駐足樹梢的奇景，讓她跟老公嘖嘖稱奇嘆為觀止，忍不住興奮的拍照留念，還傳給朋友看。沒想到朋友看了照片卻幽幽的回她：「還好吧，這些就是白鷺鷥呀！」她還難以置信的說：「這些是白鷺鷥嗎？」不敢相信這些鳥竟然是從小就熟知的白鷺鷥。

