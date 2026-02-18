自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

太狂了！家族17個醫生《雙囍》導演許承傑自嘲「我最不上進」

監製苗華川（左起）、導演許承傑、蔡凡熙大年初二現身西門町宣傳《雙囍》。（記者廖俐惠攝）監製苗華川（左起）、導演許承傑、蔡凡熙大年初二現身西門町宣傳《雙囍》。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕賀歲檔電影《雙囍》在大年初一上映，奪下全台新片票房冠軍，蔡凡熙向媽媽告假，今年不回南部過年，全力留在台北衝票房。導演許承傑同樣行程滿檔，今天（18日）初二一大早先把老婆載到金山與家人團聚，接著又趕回西門町與影迷互動，就是希望票房能夠有好成績。

劇組勤跑宣傳，有觀眾詢問蔡凡熙，看到片中因為舉辦婚禮而焦頭爛額，是否也會讓他不敢結婚？蔡凡熙給出意想不到的答案，坦言其實看完電影後很想結婚，如果能夠遇到一個像余香凝飾演的吳黛玲一樣，包容且什麼事都支持他的人，「我一定超想把她娶回家，遇到這種女生一定要趕快結婚，不要被搶走。」

現場觀眾為《雙囍》蔡凡熙（左起）、導演許承傑、監製苗華川獻上新年祝福。（記者廖俐惠攝）現場觀眾為《雙囍》蔡凡熙（左起）、導演許承傑、監製苗華川獻上新年祝福。（記者廖俐惠攝）

片中劉冠廷飾演的高庭生夾在離婚父母中間喘不過氣，不過電影卻未解釋庹宗華、楊貴媚飾演的夫妻為什麼離婚？導演許承傑解釋，最早其實有設計過離婚原因，不過後來想想，發現其實現在單親家庭非常多，「每個人分開都有原因，兩邊版本（男方、女方）都不一樣…」因此刻意不講清楚，不讓觀眾選邊站。其實蔡凡熙是單親家庭的孩子，主要是跟媽媽一起生活，他很能共感片中角色的心情，鼓勵同樣是單親家庭長大的孩子，「你們都順利成長了，我們都變成大人了！」

電影中除了劉冠廷飾演的男主角是廚師，其他家人都是牙醫，許承傑透露這是源自於自己的家庭經歷，因為他們家族總共有17個醫生，只有他一個人念電影，他幽默的說：「所以我從小就被講『不上進』！」笑翻眾人。

不過提到許承傑繼《孤味》之後，又在故事中加入食物，這次《雙囍》則是「墨魚麵」，他笑說，因為他跟蔡凡熙都是台南人，都想要把食物分享給大家，「不過亞洲電影很有魅力的是，我們都好好把吃飯這件事情拍得滿有感情，通常你看西方的電影，除非是以食物為主題，不然不太好好講吃飯這件事。」他認為亞洲文化當中，食物代表的是大家的共同記憶，其實去吃飯最開心的回憶，不是吃東西，而是前往餐廳的路上以及點餐時的期待。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中