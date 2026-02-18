太狂了！家族17個醫生《雙囍》導演許承傑自嘲「我最不上進」

監製苗華川（左起）、導演許承傑、蔡凡熙大年初二現身西門町宣傳《雙囍》。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕賀歲檔電影《雙囍》在大年初一上映，奪下全台新片票房冠軍，蔡凡熙向媽媽告假，今年不回南部過年，全力留在台北衝票房。導演許承傑同樣行程滿檔，今天（18日）初二一大早先把老婆載到金山與家人團聚，接著又趕回西門町與影迷互動，就是希望票房能夠有好成績。

劇組勤跑宣傳，有觀眾詢問蔡凡熙，看到片中因為舉辦婚禮而焦頭爛額，是否也會讓他不敢結婚？蔡凡熙給出意想不到的答案，坦言其實看完電影後很想結婚，如果能夠遇到一個像余香凝飾演的吳黛玲一樣，包容且什麼事都支持他的人，「我一定超想把她娶回家，遇到這種女生一定要趕快結婚，不要被搶走。」

現場觀眾為《雙囍》蔡凡熙（左起）、導演許承傑、監製苗華川獻上新年祝福。（記者廖俐惠攝）

片中劉冠廷飾演的高庭生夾在離婚父母中間喘不過氣，不過電影卻未解釋庹宗華、楊貴媚飾演的夫妻為什麼離婚？導演許承傑解釋，最早其實有設計過離婚原因，不過後來想想，發現其實現在單親家庭非常多，「每個人分開都有原因，兩邊版本（男方、女方）都不一樣…」因此刻意不講清楚，不讓觀眾選邊站。其實蔡凡熙是單親家庭的孩子，主要是跟媽媽一起生活，他很能共感片中角色的心情，鼓勵同樣是單親家庭長大的孩子，「你們都順利成長了，我們都變成大人了！」

電影中除了劉冠廷飾演的男主角是廚師，其他家人都是牙醫，許承傑透露這是源自於自己的家庭經歷，因為他們家族總共有17個醫生，只有他一個人念電影，他幽默的說：「所以我從小就被講『不上進』！」笑翻眾人。

不過提到許承傑繼《孤味》之後，又在故事中加入食物，這次《雙囍》則是「墨魚麵」，他笑說，因為他跟蔡凡熙都是台南人，都想要把食物分享給大家，「不過亞洲電影很有魅力的是，我們都好好把吃飯這件事情拍得滿有感情，通常你看西方的電影，除非是以食物為主題，不然不太好好講吃飯這件事。」他認為亞洲文化當中，食物代表的是大家的共同記憶，其實去吃飯最開心的回憶，不是吃東西，而是前往餐廳的路上以及點餐時的期待。

