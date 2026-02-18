自由電子報
娛樂 最新消息

日籍高雄媳婦帶爸媽刮刮樂 1細節網誇爆：太有教養

日籍人氣YouTuber高雄媳婦「Mana」，從日本嫁來台灣並定居高雄。（資料照，高雄畫刊提供）日籍人氣YouTuber高雄媳婦「Mana」，從日本嫁來台灣並定居高雄。（資料照，高雄畫刊提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日籍人氣YouTuber高雄媳婦「Mana」，從日本嫁來台灣並定居高雄。日前她帶著父母體驗台灣刮刮樂，沒想到刮完後父母主動清理桌面碎屑的小動作，意外掀起網友熱議，大讚：「真的很有修養！」

Mana（中）帶著父母體驗台灣刮刮樂。（翻攝自YT）Mana（中）帶著父母體驗台灣刮刮樂。（翻攝自YT）

Mana昨（17）日在YouTube頻道「我是Mana」更新影片，分享父母來台陪她過年的點滴，以及在台灣的過年體驗。逛完夜市後，一家人走進彩券行試手氣。

Mana爸爸購買2千元面額的刮刮樂，最後幸運刮中1千元。當Mana前往櫃檯兌獎時，Mana爸爸卻忙著整理桌面，把刮刮樂留下的碎屑仔細收集到手掌中，還拿濕紙巾將桌子擦拭乾淨。Mana媽媽也再三檢查，確認清理妥當後，三人才開心離開彩券行。

Mana爸爸（左）忙著整理桌面，把刮刮樂留下的碎屑仔細收集到手掌中。（翻攝自YT）Mana爸爸（左）忙著整理桌面，把刮刮樂留下的碎屑仔細收集到手掌中。（翻攝自YT）

這個小小舉動引起不少網友注意，紛紛留言：「刮刮樂還會把桌子收乾淨，真的很了不起」、「現在真的很少人會主動清桌子」、「爸媽太有教養了」、「連碎屑都清乾淨，太加分！」

對此，Mana也謙虛回應：「這是我們應該做的。」

點圖放大
點圖放大

