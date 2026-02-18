《功夫》負評炸鍋 柯昱安揭3大扣分點 戴立忍成加分項

九把刀執導新片《功夫》上映後評價兩極。（鑫夢想文創提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕九把刀執導新片《功夫》上映後評價兩極，話題持續延燒。喜劇演員黃豪平昨（17）日出面緩頰直言：「這世界上有很多爛片，《功夫》絕對不爛。」相關言論也再度掀起網友熱議。

而牛棚創意整合行銷執行長柯昱安，則分享自己觀影後的真實心得，點出電影3個缺點，但也坦言《功夫》「絕對不是一部世紀大爛片」。

請繼續往下閱讀...

柯震東（左起）、王淨、朱軒洋於《功夫》中表現不俗。（鑫夢想文創提供）

柯昱安今（18）日在社群發文表示，自己其實是《功夫》的小說書迷，但因為年代久遠，原著情節早已忘得差不多。再加上網路負評鋪天蓋地，讓他進戲院前並沒有抱持太高期待。

不過，或許正因如此，他反而覺得電影整體節奏緊湊，驚悚血腥橋段拍得相當到位，武打特效也令他滿意。他特別提到，片中成功呈現基隆潮濕、陰暗又憂鬱的氛圍，讓身為基隆人的他非常有代入感。

「尤其是把基隆的潮濕、陰暗跟憂鬱感拍出來，對出生地在基隆的我來說很有感。」柯昱安寫道。

柯震東（左起）、戴立忍、朱軒洋合作《功夫》。（麻吉砥加提供）

然而，他也不諱言指出電影存在3大缺點：

第一，主角定位相對扁平，人物層次不夠立體；

第二，片中大量「中二哏」占用了正片篇幅，影響整體敘事；

第三，角色Hydra的改編幅度過大，讓身為書迷的他難以接受。

柯昱安大讚戴立忍的演技成為《功夫》加分項。（資料照，記者潘少棠攝）

柯昱安也特別提到，戴立忍在後期的表現令人印象深刻，角色急轉直下成為關鍵亮點。

「單純欣賞他接近精神分裂的演技，對我來說可以彌補一些扣分空間。」他說。

不過，貼文曝光後也引來網友糾正，指出電影中出現的角色並非Hydra，掀起另一波討論。

最後，柯昱安總結評價：「整體來說，它確實不是一部頂尖的原著改編作品，但也絕對不會是一部世紀大爛片。」

《功夫》上映後正反聲浪不斷，究竟是被低估的作品，還是改編失衡的爭議之作，仍持續成為影迷熱議焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法