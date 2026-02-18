自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《功夫》負評炸鍋 柯昱安揭3大扣分點 戴立忍成加分項

九把刀執導新片《功夫》上映後評價兩極。（鑫夢想文創提供）九把刀執導新片《功夫》上映後評價兩極。（鑫夢想文創提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕九把刀執導新片《功夫》上映後評價兩極，話題持續延燒。喜劇演員黃豪平昨（17）日出面緩頰直言：「這世界上有很多爛片，《功夫》絕對不爛。」相關言論也再度掀起網友熱議。

而牛棚創意整合行銷執行長柯昱安，則分享自己觀影後的真實心得，點出電影3個缺點，但也坦言《功夫》「絕對不是一部世紀大爛片」。

柯震東（左起）、王淨、朱軒洋於《功夫》中表現不俗。（鑫夢想文創提供）柯震東（左起）、王淨、朱軒洋於《功夫》中表現不俗。（鑫夢想文創提供）

柯昱安今（18）日在社群發文表示，自己其實是《功夫》的小說書迷，但因為年代久遠，原著情節早已忘得差不多。再加上網路負評鋪天蓋地，讓他進戲院前並沒有抱持太高期待。

不過，或許正因如此，他反而覺得電影整體節奏緊湊，驚悚血腥橋段拍得相當到位，武打特效也令他滿意。他特別提到，片中成功呈現基隆潮濕、陰暗又憂鬱的氛圍，讓身為基隆人的他非常有代入感。

「尤其是把基隆的潮濕、陰暗跟憂鬱感拍出來，對出生地在基隆的我來說很有感。」柯昱安寫道。

柯震東（左起）、戴立忍、朱軒洋合作《功夫》。（麻吉砥加提供）柯震東（左起）、戴立忍、朱軒洋合作《功夫》。（麻吉砥加提供）

然而，他也不諱言指出電影存在3大缺點：

第一，主角定位相對扁平，人物層次不夠立體；

第二，片中大量「中二哏」占用了正片篇幅，影響整體敘事；

第三，角色Hydra的改編幅度過大，讓身為書迷的他難以接受。

柯昱安大讚戴立忍的演技成為《功夫》加分項。（資料照，記者潘少棠攝）柯昱安大讚戴立忍的演技成為《功夫》加分項。（資料照，記者潘少棠攝）

柯昱安也特別提到，戴立忍在後期的表現令人印象深刻，角色急轉直下成為關鍵亮點。

「單純欣賞他接近精神分裂的演技，對我來說可以彌補一些扣分空間。」他說。

不過，貼文曝光後也引來網友糾正，指出電影中出現的角色並非Hydra，掀起另一波討論。

最後，柯昱安總結評價：「整體來說，它確實不是一部頂尖的原著改編作品，但也絕對不會是一部世紀大爛片。」

《功夫》上映後正反聲浪不斷，究竟是被低估的作品，還是改編失衡的爭議之作，仍持續成為影迷熱議焦點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中