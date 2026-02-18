自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周星馳發紅包慘遭洗劫一空！連財神爺都伸手 柯佳嬿55字告白超真誠

周星馳「六師弟」林子聰意外公開《女足》將在今年上映。（翻攝自IG）周星馳「六師弟」林子聰意外公開《女足》將在今年上映。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「星爺」周星馳過年發紅包，竟意外公開他的新作《女足》將在今年上映，同時星爺也歡迎網友們留言真心話，將挑選出10人送出神秘禮物，沒想到釣出柯佳嬿真情告白，吸引2000多人按讚支持。

周星馳沒在吹牛，先前曾發話送春聯給網友，還真的都送到粉絲手中。今年也不例外，周星馳曬出同事們對他「花式吹捧」的影片，結果紅包全都搶光，連「財神爺」都要他的紅包，只留下周星馳一個人呆呆望著天。周星馳表示：「同事們的讚美一聽便知是真心說話，為了助長如此誠實的風氣，留言講出你想對我說的真心話，我會選出最『誠實』的10位送出神秘禮物。」

周星馳的紅包連財神爺都要搶。（翻攝自IG）周星馳的紅包連財神爺都要搶。（翻攝自IG）

周星馳紅包被洗劫一空，看起來好空虛。（翻攝自IG）周星馳紅包被洗劫一空，看起來好空虛。（翻攝自IG）

周星馳也祝大家：「祝各位馬年一馬當先，萬馬奔騰，伊隆馬斯克，馬馳千里俊采星馳。」裡面不但有特斯拉創辦人馬斯克，還把自己的名字「星馳」加進吉祥話中，實在超有才。

周星馳要發春聯，眾多網友當然搶著要，紛紛在貼文下方留言，「望到你背面，腦海會自動出現你每一個角色的正面，多謝你帶來的歡樂」、「謝謝你陪伴我們長大」、「星爺永遠的神」，女星李杏也留言：「你為什麼不轉身？轉過來拜託星爺吉祥如意。」其中柯佳嬿的留言最多人按讚，她認真寫著：「小時候看你的電影笑，長大以後看你的電影哭，時間讓我們懂得自己，也更加認識你，你讓我明白，只要遠看，人生就是喜劇，星爺新年快樂。」網友也大讚柯佳嬿說得很好，十分同感。

柯佳嬿再度留言向周星馳示愛。（翻攝自IG）柯佳嬿再度留言向周星馳示愛。（翻攝自IG）

其實柯佳嬿早在2023年就回應周星馳貼文，寫著「想見到星爺」，當時周星馳就「翻牌」回應：「我也想見你！」一語雙關，不但回應了柯佳嬿的想念，也提到了她的代表作《想見你》，相當機智。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中