周星馳發紅包慘遭洗劫一空！連財神爺都伸手 柯佳嬿55字告白超真誠

周星馳「六師弟」林子聰意外公開《女足》將在今年上映。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「星爺」周星馳過年發紅包，竟意外公開他的新作《女足》將在今年上映，同時星爺也歡迎網友們留言真心話，將挑選出10人送出神秘禮物，沒想到釣出柯佳嬿真情告白，吸引2000多人按讚支持。

周星馳沒在吹牛，先前曾發話送春聯給網友，還真的都送到粉絲手中。今年也不例外，周星馳曬出同事們對他「花式吹捧」的影片，結果紅包全都搶光，連「財神爺」都要他的紅包，只留下周星馳一個人呆呆望著天。周星馳表示：「同事們的讚美一聽便知是真心說話，為了助長如此誠實的風氣，留言講出你想對我說的真心話，我會選出最『誠實』的10位送出神秘禮物。」

周星馳的紅包連財神爺都要搶。（翻攝自IG）

周星馳紅包被洗劫一空，看起來好空虛。（翻攝自IG）

周星馳也祝大家：「祝各位馬年一馬當先，萬馬奔騰，伊隆馬斯克，馬馳千里俊采星馳。」裡面不但有特斯拉創辦人馬斯克，還把自己的名字「星馳」加進吉祥話中，實在超有才。

周星馳要發春聯，眾多網友當然搶著要，紛紛在貼文下方留言，「望到你背面，腦海會自動出現你每一個角色的正面，多謝你帶來的歡樂」、「謝謝你陪伴我們長大」、「星爺永遠的神」，女星李杏也留言：「你為什麼不轉身？轉過來拜託星爺吉祥如意。」其中柯佳嬿的留言最多人按讚，她認真寫著：「小時候看你的電影笑，長大以後看你的電影哭，時間讓我們懂得自己，也更加認識你，你讓我明白，只要遠看，人生就是喜劇，星爺新年快樂。」網友也大讚柯佳嬿說得很好，十分同感。

柯佳嬿再度留言向周星馳示愛。（翻攝自IG）

其實柯佳嬿早在2023年就回應周星馳貼文，寫著「想見到星爺」，當時周星馳就「翻牌」回應：「我也想見你！」一語雙關，不但回應了柯佳嬿的想念，也提到了她的代表作《想見你》，相當機智。

