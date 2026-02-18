郭彥均過年不在家！飛紐西蘭越野馬拉松 7天挑戰250公里

郭彥均過年飛出國，前往紐西蘭參加越野馬拉松。（翻攝自郭彥均臉書）

〔記者廖俐惠／台北報導〕正當大家過年時，郭彥均在大年初二的清晨5點搭機抵達紐西蘭，「這是一趟答應自己給自己的挑戰，七天完成250公里賽事，爬升超過8000公尺，就像是從101出發往南上國道250公里！」

郭彥均前往紐西蘭參加越野馬拉松比賽，他坦言沒有挑戰過這樣長距離的越野賽事，除了完成比賽之外，更是要懂得與「身體的痛苦」共處，「可能會指甲外翻、磨破腳底滿滿的水泡，感受飢餓、心理的失落想放棄，懷疑自己為什麼要這樣對待自己，懷疑當初的動機等等…這些都是可能讓我停下腳步的原因，但…我希望我可以。」

請繼續往下閱讀...

郭彥均過年飛出國，前往紐西蘭參加越野馬拉松。（翻攝自郭彥均臉書）

他表示，雖然以前是田徑隊，但短跑跟長跑根本是兩個平行的世界。郭彥均坦言，到了紐西蘭後對他來說恐懼大於興奮，「因為代表著距離第一天出發快到來了，報名前一股腦的興奮，隨著時間越近一直問為什麼要來？」

郭彥均反思這幾年的自己這十年來雙腳十字韌帶開刀重建，徹底改變自己的運動方式，從激烈的籃球對抗到有氧運動，也在自己的跑道上開始跟自己說話，「受傷也讓我找到人生下半場的自己，籃球其實還可以打，但我更愛，現在跟自己相處的方式。」

郭彥均過年飛出國，前往紐西蘭參加越野馬拉松。（翻攝自郭彥均臉書）

他強調這場比賽不是要贏過別人，而是在自己的跑道上享受跟自己相處，讓紐西蘭壯闊的天然風景陪著自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法