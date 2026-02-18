自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭彥均過年不在家！飛紐西蘭越野馬拉松 7天挑戰250公里

郭彥均過年飛出國，前往紐西蘭參加越野馬拉松。（翻攝自郭彥均臉書）郭彥均過年飛出國，前往紐西蘭參加越野馬拉松。（翻攝自郭彥均臉書）

〔記者廖俐惠／台北報導〕正當大家過年時，郭彥均在大年初二的清晨5點搭機抵達紐西蘭，「這是一趟答應自己給自己的挑戰，七天完成250公里賽事，爬升超過8000公尺，就像是從101出發往南上國道250公里！」

郭彥均前往紐西蘭參加越野馬拉松比賽，他坦言沒有挑戰過這樣長距離的越野賽事，除了完成比賽之外，更是要懂得與「身體的痛苦」共處，「可能會指甲外翻、磨破腳底滿滿的水泡，感受飢餓、心理的失落想放棄，懷疑自己為什麼要這樣對待自己，懷疑當初的動機等等…這些都是可能讓我停下腳步的原因，但…我希望我可以。」

郭彥均過年飛出國，前往紐西蘭參加越野馬拉松。（翻攝自郭彥均臉書）郭彥均過年飛出國，前往紐西蘭參加越野馬拉松。（翻攝自郭彥均臉書）

他表示，雖然以前是田徑隊，但短跑跟長跑根本是兩個平行的世界。郭彥均坦言，到了紐西蘭後對他來說恐懼大於興奮，「因為代表著距離第一天出發快到來了，報名前一股腦的興奮，隨著時間越近一直問為什麼要來？」

郭彥均反思這幾年的自己這十年來雙腳十字韌帶開刀重建，徹底改變自己的運動方式，從激烈的籃球對抗到有氧運動，也在自己的跑道上開始跟自己說話，「受傷也讓我找到人生下半場的自己，籃球其實還可以打，但我更愛，現在跟自己相處的方式。」

郭彥均過年飛出國，前往紐西蘭參加越野馬拉松。（翻攝自郭彥均臉書）郭彥均過年飛出國，前往紐西蘭參加越野馬拉松。（翻攝自郭彥均臉書）

他強調這場比賽不是要贏過別人，而是在自己的跑道上享受跟自己相處，讓紐西蘭壯闊的天然風景陪著自己。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中