娛樂 最新消息

（影）初二怎麼辦？竹北吊車大王4房嬌妻 1招霸氣擺平

（影）初二怎麼辦？竹北吊車大王4房嬌妻 1招霸氣擺平竹北「吊車大王」4房嬌妻，1招霸氣擺平。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕竹北「吊車大王」、啟德機械起重工程董事長胡漢龑，年收傳出高達30億元，豪門生活堪比八點檔，不只坐擁4房嬌妻、14名子女，還砸下6億元打造「竹北羅浮宮」，一家人同住的規模讓外界瞠目結舌。

而每逢農曆新年，最讓網友八卦的不是刮刮樂中多少，而是大年初二回娘家，他到底要陪誰？

畢竟初二可是傳統「女兒回娘家」的大日子，4房太太同時在場，行程怎麼排？一不小心就是豪門修羅場。

直接大手筆媽媽＋4房妻子＋岳父岳母＋親友團共38人，整團搭機出國。（翻攝自臉書）直接大手筆媽媽＋4房妻子＋岳父岳母＋親友團共38人，整團搭機出國。（翻攝自臉書）

但胡董早就想好妙招，過去他曾霸氣分享，面對這種「世紀難題」，他乾脆不選邊站，直接大手筆媽媽＋4房妻子＋岳父岳母＋親友團共38人，整團搭機出國。

費用全包，所有娘家親人一次到齊，直接變成「海外大團圓」。這招不只展現驚人財力，更被網友笑稱：「一次擺平所有房頭！」、「豪門管理學教科書！」、「這才叫端水端到滿！」

胡漢魘年收傳出高達30億元，豪門生活堪比八點檔，不坐擁4房嬌妻、14名子女。（翻攝自臉書）胡漢魘年收傳出高達30億元，豪門生活堪比八點檔，不坐擁4房嬌妻、14名子女。（翻攝自臉書）

除了豪奢生活引發熱議，胡漢龑在公益救災上的投入也備受稱讚。去年馬太鞍堰塞湖溢流釀災，他第一時間出手相援，不僅捐款，更親自帶隊將怪手、重型機具連夜開進災區支援，獲得不少網友盛讚「救災不落人後」。

今年雖尚未公開初二最新行程，但除夕夜他已曬出全家到宮廟焚香祈福的照片，還分享一家人圍坐玩刮刮樂的過年日常，更承諾若中獎將捐出一半做公益。

豪門生活表面風光，但如何維繫多房家庭和諧，胡董的「霸氣團圓術」依舊成為網友津津樂道的話題。

