怒轟縣府 米可白揭「割聲帶黑幕」 3腿1眼仍被迫繁殖

長期關注動保議題的女星米可白點名苗栗縣長鍾東錦氣憤開砲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕苗栗縣公館鄉「人人犬舍」去年爆出違法割除犬隻聲帶與不當繁殖，遭縣府重罰480萬元。然而後續卻傳出多達188隻犬隻被轉送其他繁殖場「繼續使用」，消息一出再度掀起輿論風暴。長期關注動保議題的女星米可白當時氣憤開砲，點名縣府把關失職，更公開質問縣長鍾東錦：「有親自走進收容所，看過這些孩子的樣子嗎？」

她揭露的細節令人心痛：有犬隻滿身刮痕，毛髮再也長不回來；有的只剩三條腿、僅存一隻眼睛，卻仍被迫不停繁殖；長期關籠導致後腳變形；甚至有年僅1歲就被割除聲帶、去除狼爪。部分犬隻傷口化膿，疼痛到喘不過氣；有營養不良的狗在手術後持續乾咳，畫面令人不忍直視。

請繼續往下閱讀...

農曆春節期間，米可白回彰化鹿港老家巧遇一名飼主帶著收養的毛孩前來拜年。（翻攝自臉書）

事件曝光後，部分犬隻陸續被善心人士收養。農曆春節期間，米可白回彰化鹿港老家餅店幫忙時，巧遇一名飼主帶著收養的毛孩「樂樂」前來拜年。

米可白回憶：「當我第一眼看到她，心裡滿滿都是不捨與心疼。」飼主透露，樂樂因被割除聲帶，喝水容易嗆到，剛到新家時十分膽小、缺乏安全感。5歲的她體重僅4公斤，嚴重營養不良還伴隨貧血。但如今的樂樂，已能在草地上奔跑曬太陽，體重恢復到7公斤，變得圓滾滾、活潑又愛撒嬌。

飼主當面感謝米可白當時勇敢發聲，才讓更多人看見這些孩子，也讓樂樂成為家人。

對此，米可白謙虛表示：「我只是試著站在這些孩子的角度，看這個世界。如果我是樂樂，我也會好想要一個深深的擁抱。」

她也再次呼籲民眾多以「領養代替購買」，給受傷的毛小孩一個重生的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法