申惠善「假名媛狂潮」來了！《莎拉的真偽人生》3天衝Netflix全球TOP 3

申惠善在《莎拉的真偽人生》展現「名品級演技」，令觀眾拍手叫好。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星申惠善主演新劇《莎拉的真偽人生》13日上線，掀起「假名媛」狂潮，申惠善更是黑化到發光；尤其台詞「如果假到讓人分不出來，還算是假嗎？」令觀眾反覆思考，短短3天空降Netflix全球非英語影集TOP 10第3名。

《莎拉的真偽人生》講述一名渴望「成為名品」的女子金莎拉，如何一步步打造奢華人生，卻也逐漸走向危險邊緣；另一邊則是死命追查她真相的男人霧炅，一場謊言、慾望追逐戰，層層堆疊。

申惠善在《莎拉的真偽人生》擁有不同面貌。（Netflix提供）

真正讓觀眾起雞皮疙瘩的，是申惠善的「演技變形記」，她在劇中切換不同身分，包括樸素不起眼的打扮，也有清純端莊的形象，最後蛻變成華麗張揚、氣場全開的金莎拉，不少網友直接封她為「名品級演技」，留言狂刷：「根本一人分飾三部劇。」

該劇非線性敘事將觀眾丟進迷霧裡，每集都像拼圖，拼到最後才發現圖案比想像中更暗黑；有人形容是「高級版假名媛生存記」，也有人直呼「越看越心虛，因為好像照到自己對慾望的投射」。

劇集從亞洲到南美到中東，幾乎全面攻陷。海外影評直指它是「關於謊言與上流社會的多層次心理劇」，還有人說這是近年最上癮的懸疑作品之一。《莎拉的真偽人生》全8集在Netflix上線。

