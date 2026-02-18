《超級名模生死鬥》最毒舌評審倒下 唯獨泰拉沒現身
Netflix最新紀錄片《真相直擊：深入超級名模生死鬥》。（Netflix提供）
〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經紅遍全球的實境秀《超級名模生死鬥》，捧紅無數名模，也留下滿滿經典名場面。除夕夜Netflix最新紀錄片《真相直擊：深入超級名模生死鬥》一上架，就直接把觀眾拉回青春回憶殺，但最讓人震撼的，竟是「Miss J」傑伊亞歷山大的近況。
當年在伸展台上翻白眼、毒舌評論、訓練選手台步毫不留情的走秀教官Miss J，如今卻親口坦言：「我教模特兒走路這麼久，但現在…我卻無法行走。」
現年67歲的Miss J透露自己早在2022年中風，當時昏迷長達5週，醒來後人在醫院，不僅不能走路，甚至一度說不出話。
當年在伸展台上翻白眼、毒舌評論、訓練選手台步毫不留情的走秀教官Miss J。（翻攝自X）
他回憶那段日子忍不住落淚：「真的很難受，我哭了，但承認哭了沒什麼好丟臉的。」
令人唏噓的是，Miss J住院期間，《超級名模生死鬥》老班底創意總監Jay Manuel與攝影師Nigel Barker都親自到醫院探望，讓他感動直呼：「我太想念那些一起奮戰的日子了。」
紀錄片中，兩人也開心表示當初第一次探病時，Miss J幾乎不能動也不能說話，如今能坐著聊天、翻白眼逗大家笑，已經是奇蹟般的進步。
節目女王泰拉班克斯，雖曾傳簡訊表示想去探病，但Miss J表示至今仍未現身。（翻攝自X）
然而最讓外界議論的，卻是另一位靈魂人物，節目女王泰拉班克斯（Tyra Banks）。Miss J透露，泰拉雖曾傳簡訊表示想去探病，但至今仍未現身。
談到這裡，Miss J沒有多說，只是露出一抹意味深長的神秘微笑，直接讓網友腦補爆炸：「到底發生了什麼？」
昔日伸展台女王的友情，如今是否也留下空白？
Miss J最後仍堅定表示：「我一定會再站起來。」一句話讓無數粉絲鼻酸。