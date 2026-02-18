Lulu新婚首度回娘家！陳漢典成泰雅女婿 爆汗「打年糕」畫面曝光

陳漢典（右）和Lulu回到台中部落，與親人相聚。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳漢典與「Lulu」黃路梓茵去年10月20日登記結婚後，今年農曆春節首度以夫妻身分回到Lulu的娘家，也就是台中和平區泰雅族松鶴部落過年。陳漢典正式解鎖新身分，成為名副其實的「泰雅女婿」，大年初一就被帶去體驗部落限定款的傳統儀式「打年糕」。

陳漢典（右）和Lulu穿上族服，揮汗搗年糕。（翻攝自IG）

為了迎接這位新女婿，Lulu家族早在過年前就全員動起來。爸爸親自上山砍柴、拔草、掃地，為儀式清場、叔叔負責控火顧窯，姑姑與姑丈則忙著準備糯米飯，分工明確、氣氛熱鬧，只為讓象徵團圓與祝福的打年糕順利登場。Lulu感性分享爸媽當年結婚時同樣有這道儀式，如今傳承到她與陳漢典身上，「意義真的很不一樣」。

新婚的Lulu（右四）把陳漢典（右三）帶回部落感受不同的年節氣氛。（翻攝自IG）

夫妻倆當天穿上紅底白紋的泰雅族傳統服飾，站在石臼前正式開工。漢典雙手緊握長木杵、全力開槌，Lulu則在一旁俐落翻動糯米團，默契十足。熱騰騰年糕完成後、灑粉分裝，分送給家人一起享用，現場年味直接拉滿。

陳漢典（左二）陪同Lulu（中）一起回娘家。（翻攝自IG）

Lulu笑說：「泰雅女婿第一次回山上過年，一定要來點特別的。」她也不忘爆料陳漢典非常努力想融入家族，甚至被她封為候補「泰雅亞罵（泰雅族語女婿的意思）」，還在旁邊吆喝：「用力給他槌下去！」看到家人為這次團聚投入滿滿心力，Lulu直呼超感動，也開心全家能久違地一起打年糕、一起玩，最後向家人致謝：「謝謝大家辛苦了，真的好好玩。」

