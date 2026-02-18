自由電子報
娛樂 最新消息

鄭麗文撞鐘「紅繩狂抖」畫面瘋傳 狄志為：拜託看完整版

鄭麗文（右3）撞鐘「紅繩狂抖」。（翻攝自法鼓山YouTube）鄭麗文（右3）撞鐘「紅繩狂抖」。（翻攝自法鼓山YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕國民黨主席鄭麗文除夕夜現身法鼓山參與撞鐘祈福法會，原本莊嚴肅穆的儀式，卻因一段約10秒的影片在網路瘋傳，引爆熱烈討論。

畫面中，她手持紅繩時出現明顯抖動，瞬間神情一變，讓不少網友直呼「畫面太玄」。有人認為是巧合，有人聯想到政治象徵，甚至還有人稱之為「神蹟」。

資深媒體人狄志為。（翻攝自臉書）資深媒體人狄志為。（翻攝自臉書）

資深媒體人狄志為今（18）日發文指出，若只看被剪輯出來的10秒鐘，很容易被畫面帶著走。他翻出法鼓山完整直播影片後發現，紅繩前後其實抖動共約4次，其中有1次幅度特別明顯。

而最引發聯想的是，那次明顯抖動時，現場誦念的正是「干戈永息，爭戰不起，相敬相助，人間淨土。」時間點巧合，讓畫面張力瞬間拉滿，也難怪會被截圖放大討論。

網友們則紛紛化身「鍵盤柯南」，有人逐格慢動作播放，有人對比鐘聲震動頻率，有人分析繩索物理原理，各種推理滿天飛。

鄭麗文（中）手持紅繩時出現明顯抖動，瞬間神情一變，讓不少網友直呼「畫面太玄」。（翻攝自法鼓山YouTube）鄭麗文（中）手持紅繩時出現明顯抖動，瞬間神情一變，讓不少網友直呼「畫面太玄」。（翻攝自法鼓山YouTube）

有人從信仰角度解讀，有人從科學角度分析，也有人從政治角度延伸，讓整起事件成為「各自解讀」的現象級話題。

狄志為也提醒，在網路時代，片段式資訊最容易被放大解讀，與其急著給答案，不如先看完整畫面。

