自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賓賓哥踢爆網紅「幽靈佛牌」割韭菜！怒揭直播圈千年聖料騙局

賓賓哥（左）控林揚峻賣「幽靈佛牌」。（翻攝自臉書）賓賓哥（左）控林揚峻賣「幽靈佛牌」。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕公益網紅賓賓哥在農曆春節連續發起兩大行動，一邊重砲踢爆直播圈假佛牌詐騙黑幕，一邊親自南下嘉義，探視飽受職場霸凌的弱勢單親媽媽並送上急難救助，以「公益＋打假」的實際行動，度過別具意義的春節。

春節期間，賓賓哥接獲大量粉絲檢舉，直指直播主林揚竣在直播中兜售一款標榜「千年聖料」、「皇家聯名」加持的紫色佛牌，對外宣稱牌內含水晶類聖料、全球限量僅66面，售價開價新台幣2萬至5萬多元不等，透過誇大宣傳吸引民眾購買。

賓賓哥探訪嘉義弱勢家庭。（翻攝自臉書）賓賓哥探訪嘉義弱勢家庭。（翻攝自臉書）

深耕佛牌領域多年的賓賓哥展開查證後發現，這款備受炒作的紫色佛牌，在泰國正規廟宇中完全查無登記，市場上也無任何正規流通紀錄，合理懷疑毫無來源的「幽靈佛牌」，所謂千年聖料、皇家聯名全屬捏造。賓賓哥強調已手握完整鐵證，公開控訴藉假佛牌斂財、收割粉絲的行徑，並呼籲大眾提高警覺，切勿被不實宣傳誤導，淪為直播詐騙的受害者。

賓賓哥祝粉絲恭喜發財。（翻攝自臉書）賓賓哥祝粉絲恭喜發財。（翻攝自臉書）

除此之外，賓賓哥也在大年初一上架暖心公益影片《跨海來的母愛》，將關注投向社會弱勢。他親自前往嘉義，探視一名獨自撫養子女的單親媽媽，該名媽媽因遭嚴重職場霸凌，身心備受創傷，不僅精神狀態不穩，更因恐懼不敢重返職場，家中經濟頓時陷入困境。

賓賓哥怒揭直播圈「千年聖料」騙局。（翻攝自臉書）賓賓哥怒揭直播圈「千年聖料」騙局。（翻攝自臉書）

賓賓哥鼓勵媽媽重拾生活信心，更現場捐贈急難救助金，同時媒合善心人士協助搬運洗衣機，解決家庭實際困難，協助這戶弱勢家庭度過難關、逐步讓生活重回正軌。

賓賓哥表示，看不下去直播同業利用民眾信任惡意割韭菜，因此選擇正面出擊；而面對社會角落需要幫助的弱勢族群，他也會持續以行動送暖，兼負起網紅的社會責任。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中