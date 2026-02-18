賓賓哥踢爆網紅「幽靈佛牌」割韭菜！怒揭直播圈千年聖料騙局

賓賓哥（左）控林揚峻賣「幽靈佛牌」。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕公益網紅賓賓哥在農曆春節連續發起兩大行動，一邊重砲踢爆直播圈假佛牌詐騙黑幕，一邊親自南下嘉義，探視飽受職場霸凌的弱勢單親媽媽並送上急難救助，以「公益＋打假」的實際行動，度過別具意義的春節。

春節期間，賓賓哥接獲大量粉絲檢舉，直指直播主林揚竣在直播中兜售一款標榜「千年聖料」、「皇家聯名」加持的紫色佛牌，對外宣稱牌內含水晶類聖料、全球限量僅66面，售價開價新台幣2萬至5萬多元不等，透過誇大宣傳吸引民眾購買。

深耕佛牌領域多年的賓賓哥展開查證後發現，這款備受炒作的紫色佛牌，在泰國正規廟宇中完全查無登記，市場上也無任何正規流通紀錄，合理懷疑毫無來源的「幽靈佛牌」，所謂千年聖料、皇家聯名全屬捏造。賓賓哥強調已手握完整鐵證，公開控訴藉假佛牌斂財、收割粉絲的行徑，並呼籲大眾提高警覺，切勿被不實宣傳誤導，淪為直播詐騙的受害者。

除此之外，賓賓哥也在大年初一上架暖心公益影片《跨海來的母愛》，將關注投向社會弱勢。他親自前往嘉義，探視一名獨自撫養子女的單親媽媽，該名媽媽因遭嚴重職場霸凌，身心備受創傷，不僅精神狀態不穩，更因恐懼不敢重返職場，家中經濟頓時陷入困境。

賓賓哥鼓勵媽媽重拾生活信心，更現場捐贈急難救助金，同時媒合善心人士協助搬運洗衣機，解決家庭實際困難，協助這戶弱勢家庭度過難關、逐步讓生活重回正軌。

賓賓哥表示，看不下去直播同業利用民眾信任惡意割韭菜，因此選擇正面出擊；而面對社會角落需要幫助的弱勢族群，他也會持續以行動送暖，兼負起網紅的社會責任。

