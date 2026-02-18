請開聲音！鬼鬼「1歲女兒初一拜年」音檔公開！萌翻全網

鬼鬼抱著1歲愛女，背影有夠可愛。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「鬼鬼」吳映潔去年1月無預警宣布「未婚當媽」，喜迎愛女「妹子」，育兒日常一路甜到現在。昨天是大年初一，她直接端出女兒的原音祝賀版，萌度破表，用行動證明什麼叫「最強拜年輸出」，讓聽到音檔的雲端叔叔阿姨粉絲全數投降。

鬼鬼女兒的超可愛肉臉，有夠可愛。（翻攝自IG）

鬼鬼在IG限時動態以黑底白字寫下：「來自妹子的初一祝福。」還貼心提醒「請開聲音」，一點開，沒有一般的恭喜發財、新年快樂賀年，取而代之的是長達約10秒、節奏感十足的奶音連發「阿噠噠噠噠！」看來1歲的妹子雖然還不會講完整賀詞，但小奶音誠意滿滿，網友聽完只想回一句：「這祝福我收到了，紅包直接包雙倍。」

鬼鬼近來也頻分享當媽心情，日前曬出一系列母女合照感性表示：「有一個自己的小孩，真的很幸福。」坦言和女兒相處的每一天都有全新體驗，「每一年都會有新的感受跟刺激，很喜歡這樣與妹子的所有時刻。」甜度完全不輸新年糖果。

雲端記者阿姨在手機這頭聽到妹子的萌萌語音訊息，心頭都融化了。（翻攝自IG）

今年1月，鬼鬼也曾公開妹子滿1歲的抓周照，肉嘟嘟臉蛋加上精緻側臉，被網友狂讚「可愛到像混血兒」，對此，鬼鬼始終低調，僅強調自己沒有結婚、仍是單身，生父身分依舊成謎。就連西洋情人節，她也走「自體發光」路線，霸氣寫下：「沒有情人也快樂，我自己發光。」

